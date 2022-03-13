Yıldız Tilbe yaptığı açıklamayla sert eleştirildi: Sokak köpeklerine zehirli et verilsin - Son Dakika
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Yıldız Tilbe yaptığı açıklamayla sert eleştirildi: Sokak köpeklerine zehirli et verilsin

13.03.2022 09:15
Yıldız Tilbe yaptığı açıklamayla sert eleştirildi: Sokak köpeklerine zehirli et verilsin

Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından sokak köpekleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamayı eleştiren takipçilerine ise "Beni kimse hayvan düşmanı ilan edemez. Madem bu kadar hayvan seviyorsunuz hadi alın evinize birer tane." açıklamasını dile getirdi.

Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından sokak köpekleri ile ilgili yaptığı açıklamalarla büyük tepki çekti. Tilbe'nin "Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin, hepsi gebersin! İnsan parçalamak nedir ya?" paylaşımları hayvanseverleri kızdırdı. Ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu birçok kullanıcı "yıldıztilbehaddinibil" hashtag'i ile ünlü şarkıcıya tepki gösterdi.

"ALIN EVİNİZE BİRER TANE"

Açıklamalarının arkasında duran Tilbe, sosyal medya hesabından açtığı canlı yayın ile cevap verdi. Ünlü şarkıcı "Saldırıp insanları parçalayan hayvanlar katledilsin, infaz edilsin, insan öldüren insanlar gibi cezalandırılsın dedim. Beni kimse hayvan düşmanı ilan edemez. Madem bu kadar hayvan seviyorsunuz hadi alın evinize birer tane. Hepsi ölecek şimdi soğukta sokakta. Bir bakmışsınız hepsi ölmüş sabah, hadi hayvanseverler size sesleniyorum. Öyle beslemekle hayvansever olunmuyor!" dedi.

Yıldız Tilbe'den kendisini eleştirenlere sert cevap: Alın evinize birer tane
Yıldız Tilbe'den kendisini eleştirenlere sert cevap: Alın evinize birer tane
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Yıldız Tilbe, Köpek, Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Yıldız Tilbe yaptığı açıklamayla sert eleştirildi: Sokak köpeklerine zehirli et verilsin - Son Dakika


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