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Yılmaz Erdoğan'dan "Bir Demet Tiyatro geri dönüyor mu?" sorusuna dikkat çeken cevap - Son Dakika

Yılmaz Erdoğan'dan "Bir Demet Tiyatro geri dönüyor mu?" sorusuna dikkat çeken cevap

13.10.2021 09:43

Candaş Tolga Işık'ın programına konuk olan Yılmaz Erdoğan, "Bir Demet Tiyatro yeniden televizyonda oynar mı?" sorusu üzerine dikkat çeken bir açıklama yaptı. Yeniden yayınlanması durumunda karakterlerde sıkıntılar çıkabileceğini söyleyen Erdoğan, "Yeniden yayınlanırsa Feriştah'ta yüzde yüz sorun çıkar. Saldıray'ı ise komple biplerler" ifadelerini kullandı.

Candaş Tolga Işık'ın sunumuyla Haber Global ekranlarında yayınlanan Az Önce Konuştum'un bu haftaki konuğu başarılı sanatçı Yılmaz Erdoğan oldu. Canlı yayında samimi açıklamalar yapan Erdoğan, 8 sezon boyunca yayınlanan Bir Demet Tiyatro hakkında da konuştu.

"BİR DEMET TİYATRO YENİDEN YAYINLANIRSA SALDIRAY'I KOMPLE BİPLERLER"

Oyuncu, Işık'ın "Bir Demet Tiyatro yeniden oynar mı televizyonda? RTÜK parça pinçik edebilir" sorusu üzerine şunları söyledi: "Yeniden yapsak olmaz. Aynı tat olmaz. Bunu düşündük hatta ben bir altın sezon kütüphanede dursun diye yazdım. Belki BKM 30. yıl için falan yapılabilir. Hasretlik hali güzel, sıradan bir şey haline getirmeyelim. Yeniden yayınlanırsa Feriştah'ta yüzde yüz sorun çıkar. Saldıray'ı ise komple biplerler. Ancak Saldıray, Feriştah seyredip kimse ahlaksız olmadı. Çünkü ahlak öyle bozulan bir şey değil. Yoğurt gibi hava alınca bozulan bir şey değil. Bozulması da düzeltilmesi de daha zor bir şey. Özgür sanatla bozulmaz."

Yılmaz Erdoğan'dan 'Bir Demet Tiyatro geri dönüyor mu?' sorusuna cevap

YILLARCA YAYINLANMIŞTI

Demet Akbağ, Yılmaz Erdoğan Bican Günalan, Gürdal Tosun, Deniz Özerman, Erdal Tosun, Zerrin Sümer, Serhat Özcan, Olgun Şimşek, Ayberk Atilla, Engin Günaydın, Sinan Bengier, Altan Erkekli ve Erdoğan Dikmen gibi oyuncuların kadrosuna yer alan Bir Demet Tiyatro, 1995 ile 2007 yılları arasında iki ayrı dönemde yayınlanmıştı.

Yılmaz Erdoğan'dan Bir Demet Tiyatro geri dönüyor mu? sorusuna dikkat çeken cevap

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Son Dakika Magazin Yılmaz Erdoğan'dan 'Bir Demet Tiyatro geri dönüyor mu?' sorusuna dikkat çeken cevap - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Yılmaz Erdoğan'dan "Bir Demet Tiyatro geri dönüyor mu?" sorusuna dikkat çeken cevap - Son Dakika
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