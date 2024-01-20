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Yılmaz Morgül, Zeki Müren'i hedef alan Bülent Ersoy'u yerden yere vurdu: Kibirli, kıskanç - Son Dakika
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Yılmaz Morgül, Zeki Müren'i hedef alan Bülent Ersoy'u yerden yere vurdu: Kibirli, kıskanç

Yılmaz Morgül, Zeki Müren için "Acımasız bir insandı. Bunu kimse bilmez ama kıskançlığından öldü" diyen Bülent Ersoy'u hedef alarak "28 yıldır kıskançlığından dolayı bana birçok şey yaşattınız. Siz de kıskançlığınızdan Devran Çağlar'ın psikolojisini alt üst ettiniz. Benim için bitmiş bir insansınız, kibrin temsilcisiniz" dedi.

20.01.2024 - 11:27,  Güncelleme: 11:40
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Bülent Ersoy, geçtiğimiz günlerde kendi programında yaptığı açıklamada Zeki Müren'i hedef alarak "Acımasız bir insandı. Bunu kimse bilmez ama kıskançlığından öldü" dedi. Sözleriyle magazin gündeminde bomba etkisi yaratan Ersoy'a bir tepki de Yılmaz Morgül'den geldi. Aramızda Kalmasın programına konuk olan Morgül, Ersoy'un yıllarca birçok sanatçıyla uğraştığını ve çok kibirli olduğunu söyledi.

"DEVRAN ÇAĞLAR SİZİN KISKANÇLIĞINIZ YÜZÜNDEN ÖLDÜ"

TV8 ekranlarında yayınlanan programa konuk olan Morgül, şu ifadeleri kullandı: "Ben 28 yıldır bunları bizzat yaşadım. Sizin bana yaşattıklarınız ne olacak? Siz Türkiye'nin en kıskanç sanatçısısınız. Bütün şarkılarımı yasaklatıp yayından kaldırdınız. Siz de kıskançlığınızla Devran Çağlar'ın psikolojisini alt üst ettiniz. Senelerce kendine gelemedi. Devran sizin kıskançlığınız yüzünden öldü. Rahmetle anıyorum. Hepimizle uğraşıyorsunuz.

Yılmaz Morgül, Zeki Müren'i hedef alan Bülent Ersoy'u yerden yere vurdu: Kibirli, kıskançlığınızdan insanlara neler yaşattınız

"SİZ KİBRİN EN BÜYÜK TEMSİLCİSİSİNİZ"

"Siz benim için bitmiş bir insansınız. Efendiliğin, gerçek sanatçılığın temsilcisi. Siz asla o saygıya ulaşamayacağınız için 28 yıldır içinizde olan kıskançlığınızı topluma aktararak yakışmayacak davranışlar sergilediniz. Sizin adınıza çok üzülüyorum. Siz benim sevgimi ve saygımı yok ettiniz. Kibir en büyük günahtır. Siz kibrin en büyük temsilcisisiniz. Neymiş paşa değilmiş? Bu unvan saygınlığından dolayı verilmiştir."

"BU KONUŞMALARLA KENDİNİZİ BİTİRDİNİZ"

"Diva diye bir unvan Türk müziğinde var mıdır? Siz verdirdiniz o unvanı. Tek Diva Leyla Gencer'dir. Diva unvanı olsaydı, Müzeyyen Senar olurdu, Emel Sayın olurdu. Siz Müzeyyen Senar taklidisiniz! Şu anda yaşayan Mustafa Sağyaşar, Muazzez Abacı, Nesrin Sipahi, Mustafa Keser, Emel Sayın. Bu saydığım insanlar seni nota diye alır duvara tablo diye asarlar. Bu konuşmalarla kendinizi de bitirdiniz. Vah vah vah. Siz asla Zeki Müren beyefendinin saygısına ulaşamayacaksınız. Kibir mahvetti sizi."

Bülent Ersoy'dan Zeki Müren için ağızları açık bırakacak sözler: Benim ölmem için dua etmiş, acımasız ve kıskanç biriydi
Yılmaz Morgül, Zeki Müren\'i hedef alan Bülent Ersoy\'u yerden yere vurdu: Kibirli, kıskanç
YORUMLAR (4)
  • Arzum Baskara: Dogru demis yilmazcim Yanıtla 0 48
  • Beşiktaş 1903: Cidden Bülent Ersoy çok kibirli insanlara tepeden bakan gösteriş meraklısı biri Yanıtla 0 35
  • kenan mutlu: Yiyin lan birbirinizi Yanıtla 8 27
  • Erkan Çaçen: Dogru söylemiş ben zeki Müren den daha iyiyim diye çaba sarfetti ama Bülent ersoy basit ama zeki Müren büyük sanatçı ve duayendi. Yanıtla 1 28

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Son Dakika Magazin Yılmaz Morgül, Zeki Müren'i hedef alan Bülent Ersoy'u yerden yere vurdu: Kibirli, kıskanç - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yılmaz Morgül, Zeki Müren'i hedef alan Bülent Ersoy'u yerden yere vurdu: Kibirli, kıskanç - Son Dakika
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