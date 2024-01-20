Bülent Ersoy, geçtiğimiz günlerde kendi programında yaptığı açıklamada Zeki Müren'i hedef alarak "Acımasız bir insandı. Bunu kimse bilmez ama kıskançlığından öldü" dedi. Sözleriyle magazin gündeminde bomba etkisi yaratan Ersoy'a bir tepki de Yılmaz Morgül'den geldi. Aramızda Kalmasın programına konuk olan Morgül, Ersoy'un yıllarca birçok sanatçıyla uğraştığını ve çok kibirli olduğunu söyledi.
TV8 ekranlarında yayınlanan programa konuk olan Morgül, şu ifadeleri kullandı: "Ben 28 yıldır bunları bizzat yaşadım. Sizin bana yaşattıklarınız ne olacak? Siz Türkiye'nin en kıskanç sanatçısısınız. Bütün şarkılarımı yasaklatıp yayından kaldırdınız. Siz de kıskançlığınızla Devran Çağlar'ın psikolojisini alt üst ettiniz. Senelerce kendine gelemedi. Devran sizin kıskançlığınız yüzünden öldü. Rahmetle anıyorum. Hepimizle uğraşıyorsunuz.
"Siz benim için bitmiş bir insansınız. Efendiliğin, gerçek sanatçılığın temsilcisi. Siz asla o saygıya ulaşamayacağınız için 28 yıldır içinizde olan kıskançlığınızı topluma aktararak yakışmayacak davranışlar sergilediniz. Sizin adınıza çok üzülüyorum. Siz benim sevgimi ve saygımı yok ettiniz. Kibir en büyük günahtır. Siz kibrin en büyük temsilcisisiniz. Neymiş paşa değilmiş? Bu unvan saygınlığından dolayı verilmiştir."
"Diva diye bir unvan Türk müziğinde var mıdır? Siz verdirdiniz o unvanı. Tek Diva Leyla Gencer'dir. Diva unvanı olsaydı, Müzeyyen Senar olurdu, Emel Sayın olurdu. Siz Müzeyyen Senar taklidisiniz! Şu anda yaşayan Mustafa Sağyaşar, Muazzez Abacı, Nesrin Sipahi, Mustafa Keser, Emel Sayın. Bu saydığım insanlar seni nota diye alır duvara tablo diye asarlar. Bu konuşmalarla kendinizi de bitirdiniz. Vah vah vah. Siz asla Zeki Müren beyefendinin saygısına ulaşamayacaksınız. Kibir mahvetti sizi."Bülent Ersoy'dan Zeki Müren için ağızları açık bırakacak sözler: Benim ölmem için dua etmiş, acımasız ve kıskanç biriydi
Son Dakika › Magazin › Yılmaz Morgül, Zeki Müren'i hedef alan Bülent Ersoy'u yerden yere vurdu: Kibirli, kıskanç - Son Dakika