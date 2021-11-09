Yine Başoğlu yine skandal

Sabah'tan Evren Abdullaoğlu'nun haberine göre; Eski eşi Hande Bermek'i ölümle tehdit, arkadaşını da darp ettiği suçlamasıyla gözaltına alınan sunucu Murat Başoğlu serbest bırakılmıştı. Ancak yargılanmasına devam edilen Başoğlu ile ilgili çarpıcı son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Başoğlu'nun geçen yıl yeğeni Burcu Başoğlu'yla teknede görüntülenmesi gündem olmuştu. 'Hayasızca hakaret'ten yargılanan ikili beraat etmişti.

DHA 'nın haberine göre Bodrum 'un Gündoğan Mahallesi Küme Evleri Mevkii'nde Bermek ile boşandığı Başoğlu arasında ailevi nedenlerden tartışma çıktı. Bermek'in yanında bulunan arkadaşı Emre Sönmez ile Başoğlu arasında arbede yaşandı. Olayın ardından Sönmez ve Başoğlu, Bodrum Devlet Hastanesi 'ne giderek rapor alıp taburcu oldu. İlerleyen saatlerde Başoğlu, jandarma tarafından Bermek'i ölümle tehdit ettiği, Sönmez'i de darp ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Ayrıca Başoğlu hakkında 6284 sayılı 'Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun' kapsamında üç ay süreyle önleyici tedbir uygulanmasına karar verildi. Başoğlu, jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sunucu daha sonra serbest bırakıldı.

Yaşadığı skandal ilişki nedeniyle istenmeyen adam ilan edilen Murat Başoğlu, bu kez Bodrum'u birbirine kattı. Eski eşini tehdit eden, onun arkadaşına da saldıran Başoğlu, 4 ayrı suçtan hakim karşısına çıktı.