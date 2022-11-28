Kasık yırtmaçlı elbisesiyle konser veren Hülya Avşar, Deniz Akkaya ve Saba Tümer'le sahnede kalça dansı yaptı

Gündeme dair yaptığı yorumlarla sık sık adından söz ettiren başarılı sanatçısı Hülya Avşar, konserlerinde tercih ettiği kıyafetlerle de konuşulmaya devam ediyor. Cesur kıyafet tercihleriyle bir yenisini daha ekleyen Avşar, son konserinde de göğüs ve kasık dekolteli bir elbise tercih etti.

3 ÜNLÜ İSİM KALÇA DANSI YAPTI

Tül detaylı elbisesiyle göz kamaştıran 59 yaşındaki Avşar, danslarıyla da adından söz ettirdi. Ünlü isim, kendisini dinlemeye gelen Saba Tümer ve Deniz Akkaya'yı sahneye çıkardı. Ünlü isimler sohbet eden Avşar, bir ara arkadaşlarıyla kalça dansı yapmayı da ihmal etmedi. Akkaya, Tümer ve Avşar'ın sahnedeki eğlenceli anları ise sosyal medyada gündem oldu.