Yola fırlayan tilki sürücülerin maskotu oldu - Son Dakika
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Yola fırlayan tilki sürücülerin maskotu oldu

07.06.2022 10:21
Yola fırlayan tilki sürücülerin maskotu oldu

Denizli'de doğal yaşam alanlarında yiyecek bulmakta zorlanan tilki, kurnazlığıyla yol kenarında bulunan sürücülerin yanına giderek karnını doyuruyor.

Denizli'de doğal yaşam alanlarında yiyecek bulmakta zorlanan tilki, kurnazlığıyla yol kenarında bulunan sürücülerin yanına giderek karnını doyuruyor. Karayolu kenarına çıkan ve sürücülerin verdiği yiyecekleri yiyen tilki, sürücülerin maskotu olurken, bir süre sonra gözden kayboldu.

Denizli'de Karcı Dağı yakınlarında bir tilki yola fırladı. Karayolu üzerinde tilki gören sürücüler araçlarını yol kenarına park ederek tilkiye su ve yiyecek vermek için birbiriyle yarıştı. Aşırı ilgiye rağmen kaçmayan tilkiyi sürücüler elleriyle besledi. Sürücülerden aldığı yiyecekleri yol kenarındaki çalıların içine saklayan tilkinin bu hareketi, yavrularına yiyecek bulmak için anne tilkinin karayoluna çıktığı yorumlarına yapılmasına neden oldu. Bilinçsiz avlanma nedeniyle sayıları her geçen yıl azalan tilkiler doğal yaşamda az rastlanır hale geldi. Karayolu üzerinde kendilerinden kaçmayan tilkiyi gören sürücüler araçlarındaki bisküvilerle, ekmek parçalarıyla beslemeye çalıştı. Bazı sürücüler ise tilkiye su vermek için büyük çaba gösterdi. Sürücülerin maskotu haline gelen tilki yaklaşık yarım saat karayolunda durduktan sonra ormanlık alanda gözden kayboldu.

"İlk kez böyle bir şeyle karşılaştım"

Tilkiyi arabasındaki peynirle beleyen Azmi Erdoğan, "Az önce yolda gelirken bir tilki ile karşılaştık. İlk kez böyle bir şeyle karşılaştım. Tilki bizi görünce yanımıza geldi. Biz de su verdik ve biraz besledik. İnsanlardan çok korkmuyor sanki seviyor gibi. Şu anda buralarda geziyor ve biz de şaşkınlıkla izliyoruz" dedi.

"Tilkiyle muhabbet ettik ve çok güzeldi"

Arabasındaki bisküvilerle tilkiyi beslemeye çalışan Murat Ertuğrul'da "Seyir halinde giderken yolda görmüş olduğumuz tilki baktım hareket halinde hiç durmuyor. Biz de hemen yanına yaklaştık. Arabada bulunan yiyecekleri verdik. Verdiğimiz yiyeceklerin belli bir kısmını yolun kenarlarına saklandığını gördük. Muhtemelen anneydi galiba. Tilkiyle muhabbet ettik ve çok güzeldi" diye konuştu. - DENİZLİ

Yola fırlayan tilki sürücülerin maskotu oldu
Yola fırlayan tilki sürücülerin maskotu oldu
Yola fırlayan tilki sürücülerin maskotu oldu
Yola fırlayan tilki sürücülerin maskotu oldu
Yola fırlayan tilki sürücülerin maskotu oldu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Toros Dağları, Denizli, su, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yola fırlayan tilki sürücülerin maskotu oldu - Son Dakika

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