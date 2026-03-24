Yunus Emre Özden'in eski eşi, Aleyna Kalaycıoğlu'nun hapse girmesine kayıtsız kalamadı

24.03.2026 14:51
Survivor’da yakınlıklarıyla gündeme gelen Yunus Emre Özden ve Aleyna Kalaycıoğlu’nun tutuklanmaları sonrası, Özden’in eski eşi Beria Gözen’den "Hak ettiğini yaşasın. Şimdi söyleyeceğim tek şey bu... Hatta cezaevinden birbirlerine mektup atsınlar" açıklaması geldi.

Yunus Emre Özden ve Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor’da birlikte yarıştıkları dönemde yakınlıklarıyla sık sık magazin gündemine konu oluyordu. O dönemlerde Yunus Emre'nin eşi Beria Gözen, iletişim ödülü sırasında "Aleyna'dan uzak dur" diyerek uyarıda bulunmuştu.

İKİSİ DE DEMİR PARMAKLIKLAR ARDINDA

Survivor'dan döndükten bir süre sonra Yunus Emre Özden ve Beria Gözen boşandı. Yunus Emre ise karıştığı bir olay nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ise Aleyna Kalaycıoğlu tutuklandı. Aleyna'nın tutuklanması sonrası Yunus Emre'nin eski karısı Beria Gözen'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

"CEZAEVİNDEN BİRBİRLERİNE MEKTUP ATSINLAR"

Gözen, kendisine gelen mesajları hikayesinde paylaşarak şu ifadeleri kullandı: "Mesajları okuyorum. Evet, ben de bu kadarını tahmin edemezdim. Ama benim bildiğim şeyler çok farklı konularla ilgiliydi. İsteseydim onu çok farklı şekillerde rezil edebilirdim, her şeyi ortaya çıkarabilirdim ama yapmadım. Bu yüzden o dönem biraz yanlış anlaşıldım belki, ama zaten birçok kişi durumun farkındaydı. Hak ettiğini yaşasın. Şimdi söyleyeceğim tek şey bu... Hatta cezaevinden birbirlerine mektup atsınlar."

İşte o paylaşım; 

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP lideri Özel, akaryakıt fiyatları için formül önerdi: Biz olsak böyle yapardık
Savaşın etkisi büyüyor İran, Türkiye vanasını kapattı
Altın için fiyat beklentisini açıklayan İslam Memiş, rakam bile verdi
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde türkücü İzzet Yıldızhan’ın ifadesi ortaya çıktı
İran’da Ali Laricani’nin yerine gelen isim belli oldu
Babasını boğdu, cesediyle bir gece aynı evde kaldı
Emine Ülker Tarhan 12 yıl sonra CHP’ye döndü
Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay şehit oldu
Alaattin Kadayıfçıoğlu neredeyse damadı oluyordu Hakan Ural’dan imalı sözler
İşte İsrail’in kabusu olan o füze: Demir Kubbe’yi delip geçti
