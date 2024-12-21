Haberler.com stüdyosunda Sunucu Gökay Kalaycıoğlu ve Gazeteci Hakan Solaker'in gerçekleştirdiği "Magazin Bahane" programında, Yusuf Güney'in uzaylılar ve dünya dışı yaşamla ilgili açıklamaları ele alındı. Programda, Güney'in iddiaları ve bu tür konulara olan ilgisi detaylı şekilde yorumlandı.
Hakan Solaker, Yusuf Güney'in sıra dışı tahminlerinin, "Simpsonlar gibi geleceği öngören ifadeler" içerdiğini belirtti. 2025'te uzaylılarla temasın gerçekleşeceği iddiasını yorumlandı.
Programda ayrıca, Amerika'da çekilen UFO görüntüleri ve astrolog Mahfuz Bayram'ın açıklamaları da gündeme geldi. Bayram'ın uzaylı temasıyla ilgili tahminlerinin Güney'in görüşleriyle örtüştüğü ifade edildi. Kalaycıoğlu ve Solaker, dünya dışı yaşamın olasılıklarına dair kendi fikirlerini de paylaştı.
Son Dakika › Magazin › Yusuf Güney'in uzaylı teması tahminleri 'Magazin Bahane' programında yorumlandı - Son Dakika
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