Zehra Güneş\'in parti kombini! Derin dekoltesiyle büyüledi

Türkiye Voleybol Federasyonu, Yaza Merhaba Partisi düzenledi. Partiye Filenin Sultanları damga vurdu.

FİLENİN SULTANLARI, YAZA MERHABA PARTİSİNDE

Milli voleybolcular Simge Aköz, Hande Baladın ve Zehra Güneş de partiye katıldı. Zehra Güneş ise güzelliğiyle bir adım öne çıktı.

ZEHRA GÜNEŞ GÜZELLİĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Güneş, parti kombini olarak derin dekolteli bir elbise tercih etti. Güneş, milli takımdan arkadaşlarıyla birlikte basın mensuplarına poz verdikten sonra partiye geçti.