Türkiye Voleybol Federasyonu, Yaza Merhaba Partisi düzenledi. Partiye Filenin Sultanları damga vurdu.
Milli voleybolcular Simge Aköz, Hande Baladın ve Zehra Güneş de partiye katıldı. Zehra Güneş ise güzelliğiyle bir adım öne çıktı.
Güneş, parti kombini olarak derin dekolteli bir elbise tercih etti. Güneş, milli takımdan arkadaşlarıyla birlikte basın mensuplarına poz verdikten sonra partiye geçti.
Son Dakika › Magazin › Zehra Güneş'in parti kombini! Derin dekoltesiyle büyüledi - Son Dakika
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