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Zeki Müren'in hayatı film oluyor: Önce Tarkan düşünülmüştü - Son Dakika

Zeki Müren'in hayatı film oluyor: Önce Tarkan düşünülmüştü

20.11.2021 16:34
Zeki Müren'in hayatı film oluyor: Önce Tarkan düşünülmüştü

Filmin ilk fragmanı Sanat Güneşi'nin doğum günü olan 6 Aralık'ta yayınlanacak. Rol için düşünülen ilk isim olan Tarkan, teklifi kabul etmedi.

Yapımcı Mustafa Uslu, Sanat Güneşi Zeki Müren'in hayatını film olacağının bilgisini verdi.

Tarkan'ın oynamasını çok istediklerini dile getiren Uslu, Tarkan ve menajeri ile görüştüklerini, Tarkan'ın Sanat Güneşi Zeki Müren'e bir film yapılmasından dolayı çok heyecanlı olduğunu, konu hakkında düşündüğünü ancak bir süre sonra projede olamayacağını üzülerek söylediğini dile getirdi.

İlk fragmanın Zeki Müren'in doğum günü olan 6 Aralık'ta yayınlanacağını söyleyen Uslu aynı zamanda filmde, Zeki Müren'in hayatından önemli kesitlerin de olacağı bilgisini paylaştı.

Zeki Müren'in yaşamının son anlarına da değinen Uslu " Bodrum'da evinden çıkarken, köpeği Uğur ayaklarının altına yatmış ve gitme diye paçasından tutmuş. Bunun üzerine yardımcısı da onunla birlikte gitmek istemiş. Zeki Müren yardımcısına son olarak; 'Işıklarımız hiç sönmesin hep yansın' diyerek son kez evine bakmış ve ayrılmış." Dedi.

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Son Dakika Magazin Zeki Müren'in hayatı film oluyor: Önce Tarkan düşünülmüştü - Son Dakika Magazin


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