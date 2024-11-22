Zeynep Bastık, Türkiye\'nin en seksi kadını seçilmesine tepkili

Magazin

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık önceki akşam muhabirlerin sorularını yanıtladı. Bastık, geçen günlerde yapılan bir ankette 'Türkiye'nin en seksi kadını' seçilmesini garipsediğini belirtti.

"BUNLAR BOŞ ŞEYLER"

Şarkıcı, "Birileri ortaya bir şey atıyor, birileri de altını dolduruyor, kaynatıyor. Ben de evde oturup izliyorum. Bana göre 'en' kavramı çok zor. Kendini seven, kendini güzel hisseden herkesi çok seviyorum. En güzel, en seksi kavramları bana garip geliyor. Bunlar boş şeyler. Seçenler kim, onu da bilmiyorum" dedi.

"OYUNCULUK DA OLSUN İSTİYORUM"

Zeynep Bastık kariyerine dair de yaptığı açıklamada "İyi bir şarkıcı olduğumu düşünüyorum. Her şey çok güzel gidiyor. Harika şarkılarım, düetlerim ve global haberlerim var. Çok güzel de gelişmeler var. Herkes takipte kalsın. Şarkıcılığın yanı sıra oyunculuk kariyerine de sıcak bakıyorum. Oyunculuk olsun istiyorum. Doğru zamanda ve doğru projede yer almak isterim" ifadelerini kullandı.