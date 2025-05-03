Zeynep Beşerler aşkta yeni bir sayfa açtı! Sevgilisi bakım kim çıktı - Son Dakika
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Zeynep Beşerler aşkta yeni bir sayfa açtı! Sevgilisi bakım kim çıktı

Zeynep Beşerler aşkta yeni bir sayfa açtı! Sevgilisi bakım kim çıktı

Geçtiğimiz yıl iş insanı Emir İçgören ile yollarını ayıran oyuncu Zeynep Beşerler, kalbini yeniden aşka açtı. Beşerler'in yeni sevgilisi, eski milli basketbolcu ve Beşiktaş Basketbol Takımı Genel Menajeri Nedim Yücel oldu. Beyoğlu'nda el ele yürüyüp birbirlerine sarılarak samimi anlar sergiledi. Beşerler, ''Her şey çok güzel, hiçbir sorun yok'' sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.

03.05.2025 15:12
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Hayat verdiği birçok karakterle izleyicinin karşısına çıkan Zeynep Beşerler, 2010-2013 yılları arasında yayınlanan ve efsaneleşen Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Melek Komiser rolüyle hafızalarda yer edinmişti.

Zeynep Beşerler aşkta yeni bir sayfa açtı! Sevgilisi bakım kim çıktı

Şimdilerde ekranlardan uzak bir yaşam süren Beşerler, geçtiğimiz yıl, 2013'te evlendiği Emir İçgören ile ihanet iddiaları sonrası yollarını ayırmıştı. Aradan geçen ayların ardından ünlü oyuncu, yeni bir aşka yelken açtı. Beşerler'in kalbini çalan isim ise eski milli basketbolcu ve şu anda Beşiktaş Basketbol Takımı ile Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nın genel menajerliğini yürüten Nedim Yücel oldu.

BEYOĞLU'NDA ROMANTİK GECE

Çift, önceki gece Beyoğlu'nda samimi anlar yaşarken objektiflere takıldı. El ele yürüyen ve birbirlerine sarılarak sohbet eden Beşerler ile Yücel, ilişkilerini saklama gereği duymadan keyifli bir akşam geçirdi. Kameraları fark ettiklerinde tebessüm eden ikili, rahat tavırlarıyla dikkat çekti. Gazetecilerin "Nasılsınız?" sorusuna gülümseyerek yanıt veren Zeynep Beşerler, "Her şey çok güzel, hiçbir sorun yok" diyerek hayatındaki mutluluğu dile getirdi.

Zeynep Beşerler aşkta yeni bir sayfa açtı! Sevgilisi bakım kim çıktı

İHANET İDDİASIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Zeynep Beşerler, 2013 yılında evlendiği iş insanı Emir İçgören'den Nisan 2024'te boşanmıştı. Bu evlilikten Kerem adında bir oğlu olan oyuncu, ayrılığın ihanet nedeniyle gerçekleştiğini iddia etmişti. Beşerler, eski eşinin, bikini markası sahibi tasarımcı Ayşegül Kuru ile ilişki yaşadığını ima etmişti.

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Son Dakika Magazin Zeynep Beşerler aşkta yeni bir sayfa açtı! Sevgilisi bakım kim çıktı - Son Dakika

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