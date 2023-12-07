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Zeynep Dizdar, vefat eden annesinin son günlerini anlatırken gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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Zeynep Dizdar, vefat eden annesinin son günlerini anlatırken gözyaşlarına boğuldu

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan Zeynep Dizdar, 14 sene hastalıkla mücadele eden annesinin son anlarını anlatırken duygusal anlar yaşadı.

Zeynep Dizdar, vefat eden annesinin son günlerini anlatırken gözyaşlarına boğuldu
07.12.2023 - 11:45,
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Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu başarılı şarkıcı Zeynep Dizdar oldu. Annesinin 14 yıl hastalıkla mücadele ettiğini ve bacağının kesildiğini söyleyen Dizdar, gözyaşlarına boğuldu. Annesinin tedavisi için her şeyini sattığını söyleyen Dizdar "Annemi yoğun bakımda görünce kalk diye bağırdım. Ölmeden önce cebindeki parasını da bana verdi" dedi.

"ANNEMİN PARMAĞINDAKİ KÜÇÜCÜK YARA HAYATIMIZI MAHVETTİ"

Annesinin şeker hastalığında dolayı bacağının kesildiğini anlatan Zeynep Dizdar, şunları söyledi: "Annem 2008 yılının sonunda rahatsızlandı. Dişçiye gittiğinde şeker hastası olduğunu öğrendi. Ben anneme hep kendine daha iyi bak diye kızardım. Annem sinir ilaçlarını da kullanıyordu. Sonra ayak parmağında çıkan küçücük yara bizi mahvetti. Annem doktora gitmedi ve ayağı morarmaya başladı ve sonra kabus başladı. Sonra ayağı kesildi. 14 sene hastalıkla mücadele etti. O dönem süslenip sahne alır sonra annemin yanına giderdim."

Zeynep Dizdar, vefat eden annesinin son günlerini anlatırken gözyaşlarına boğuldu

"ANNEMİN TEDAVİSİ İÇİN HER ŞEYİMİ SATTIM"

"Annem bir ara yanlış ameliyat oldu ve yara kapanmadı. Sonra annemi ameliyat için Ankara'ya götürdük. Annemin sağlığı düzeldi ama bacağı gitti tabi. Annem tekerlekli sandalyede olduğu için benim sahneme bile gelmek istemiyordu. Annemin çok zengin bir ailesi vardı ama bize hiç yardım etmediler. Her şeyi ben göğüsledim. Bütün amacım annemi iyi yaşatabilmekti. Herkes bana 'yeni şarkı nerede?' derken ben annemin canıyla uğraşmaya çalışıyordum. Ben o süreçte her şeyimi sattım."

"ANNEM ÖLMEDEN ÖNCE CEBİNDEKİ SON PARASINI BANA VERDİ"

"Annemin tansiyonu he yüksekti ama ben onu tansiyon düşüklüğünden kaybettim. Annemi hastanede kaybettim. Annemi kaybettiğim an bu dünya yoktu. Gökyüzü vardı ama anlamsızdı. Annemin ölmesiyle özgüvenim, en güvendiğim gitti. Yaşadığım o üzüntüyü anlatamam. Annemin cebinde para kalmış bana ölmeden önce onu vermişti. Annem yoğun bakıma girdiğinde iyiydi odaya alacaklardı. Yoğun bakımdaki doktor gelip bana 'annenizi entübe ettik' dedi. Annemin hastanede çok morali bozuktu ve hep 'beni buradan çıkar' diyordu. Ben onu oradan çıkarıp eve getirme istemiştim. Hasta kendisini bırakırsa hayatta da onu bırakıyor. Annemi en son uzaktan gördüğümde öylece yatıyordu ve ben anne kalk diye bağırdım. Annemi çok mutlu yaşatmaya çalıştım."

Zeynep Dizdar, vefat eden annesinin son günlerini anlatırken gözyaşlarına boğuldu
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Gökay Kalaycıoğlu, Zeynep Dizdar, YouTube, Magazin, Son Dakika

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