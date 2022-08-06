Burası ne Antalya ne de Bodrum: 45 günde 100 bin kişi denize akın etti - Son Dakika
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Burası ne Antalya ne de Bodrum: 45 günde 100 bin kişi denize akın etti

06.08.2022 14:58
Burası ne Antalya ne de Bodrum: 45 günde 100 bin kişi denize akın etti

Zonguldak'ta Kapuz Plajı, 45 günlük süre zarfında yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

Zonguldak'ta Kapuz Plajı, 45 günlük süre zarfında yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. 24 Haziran'dan bu yana Kapuz Plajına yerli ve yabancı turistler de dahil yaklaşık 100 bin kişi denize girdi.

Zonguldak'ın en önemli plajlarından olan Kapuz Plajına yoğun ilgi sürüyor. 24 Haziran'dan bu yana Kapuz Plajına yerli ve yabancı turistlerin katılımıyla 100 bin kişi denize girdi. Öte yandan, en çok yoğunluğun yaşandığı günler, hafta sonlarının yanı sıra plajı sadece kadınların kullanabildiği salı ve perşembe günleri oldu. Salı ve perşembe günlerinin sadece kadınları ayrılması, dışarıdan gelen yerli-yabancı turistlerin Kapuz Plajını tercih etmesinde önemli rol oynadı.

"Bu zamana kadar tahminimize göre 100 bin kişi kullandı"

Kapuz Plajı Tesis Amiri Korkmaz Kartal, "Haziran'da başlamış olduğumuz sezon hala daha şu anda devam ediyor ama zaman zaman bazı aksaklıklar yaşamış olsak da insanlar hala daha rağbet gösteriyor. Yabancı ve gurbetçi vatandaşlarımız da faydalanıyor. Bu zamana kadar tahminimize göre 100 bin kişi kullandı. Vatandaşlarımızın memnun olduklarını biz görüyoruz, kendilerini bu şekil ifade ediyorlar. İnsanın olduğu yerde zaman zaman bazı sıkıntılar olabilir, elimizden geldiği kadar minimum seviyede yaşatmaya çalışıyoruz. Bazen bizim kontrolümüz dışında olan durumlar da olabiliyor o konuda da gereken önlemlerin alındığını şahsım adına söyleyebilirim. Havaların müsaade ettiği sürece yüksek ihtimalle Eylül'ün sonuna kadar devam edeceğini düşünüyorum. Tabii bizim kendi yetkili olan abilerimiz, yetkili olan başkanımızın vereceği talimata göre de şekil alır. Hafta sonu daha yoğun geçiyor. Cuma, cumartesi ve pazar günleri en yoğun olduğu zamanlar. Özetle çalışmayan, işten fırsat bulan insanlar geliyor. Bayanlar günü de yoğun geçiyor denilebilir. Salı ve perşembe günü bayanlar günü. Tabii çevre illerden de buraya gelen bayanlar var" dedi. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Burası ne Antalya ne de Bodrum: 45 günde 100 bin kişi denize akın etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burası ne Antalya ne de Bodrum: 45 günde 100 bin kişi denize akın etti - Son Dakika
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