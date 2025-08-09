Zuhal Topal gece yarısı denizde eşinin doğum gününü kutladı

Bir dönem Sihirli Annem dizisindeki "Suzan" karakteriyle hafızalara kazınan ve ardından Geniş Aile dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Zuhal Topal, son olarak Yemekteyiz programıyla ekranlarda yer almıştı. Programın sona ermesinin ardından eşi Korhan Saygıner ve kızıyla Bodrum'a giden Topal, tatilin keyfini çıkarıyor.

Sosyal medya hesabından sık sık tatil karelerini paylaşan ünlü sunucu, 2008 yılında nikâh masasına oturduğu Korhan Saygıner'in doğum gününü de Bodrum'da kutladı. Gece yarısı mayosunu giyerek eşiyle birlikte denize giren Topal, keyifli anların ardından doğum günü pastasını kesti. Romantik anlarını da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Topal'ın paylaşımları kısa sürede büyük beğeni toplarken, hayranları hem çifte mutlu yıllar diledi hem de tatil pozlarına övgü yağdırdı.