Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu, GAÜN'de lösemili çocuklarla bir araya geldi - Son Dakika
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Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu, GAÜN'de lösemili çocuklarla bir araya geldi

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Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu, GAÜN\'de lösemili çocuklarla bir araya geldi
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Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Üniversitesi öğrencileriyle birlikte GAÜN Çocuk Hastanesi'nde lösemi tedavisi gören çocukları ziyaret etti. Animatörlerin gösterileriyle neşelenen minik hastalara boyama seti ve boyama kitabı hediye edildi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, lösemi tedavisi gören çocukları unutmadı. Gaziantep Üniversitesi öğrencileriyle birlikte Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Çocuk Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Onkoloji ve Çocuk Hematoloji Hastanesi’nde tedavi gören minik hastaları ziyaret eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu, çocuklarla yakından ilgilenerek onlara moral ve mutluluk dolu anlar yaşattı. Ziyarete Şahincan ve Nasrettin Hoca animatörlerini de götüren Şahinbey Belediye Başkanı Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çocukların keyifli vakit geçirmesini sağladı. Animatörlerin gösterileriyle neşeli anlar yaşayan minik hastalara boyama seti ve boyama kitapları hediye edildi. Çocuklarla sohbet eden Başkan Tahmazoğlu, onların yüzünde bir tebessüm oluşturmak için yakından ilgilendi.

Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu, GAÜN'de lösemili çocuklarla bir araya geldi

Minik kahramanlara acil şifalar diledi

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çocukların yüzündeki tebessümün kendileri için çok kıymetli olduğunu belirterek, "Sevgiyle uzatılan bir elin, paylaşılan güzel bir anın ve içten bir tebessümün çok kıymetli olduğuna inanıyoruz. Bugün, lösemi tedavisi gören, kocaman yürekleriyle hayata sımsıkı tutunan minik kahramanlarımızı üniversiteli öğrencilerimizle birlikte ziyaret ettik. Her birinin yüzündeki tebessümün daim olmasını diliyor, tüm evlatlarımıza acil şifalar temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: Haber Platformu
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