2026 KPSS Lisans sınav giriş belgeleri erişime açıldı - Son Dakika
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2026 KPSS Lisans sınav giriş belgeleri erişime açıldı

2026 KPSS Lisans sınav giriş belgeleri erişime açıldı
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2026 KPSS Lisans sınavına girecek adayların sınav giriş belgeleri ÖSYM'nin internet sitesi ve mobil uygulamasından erişime açıldı. Sınav 6 Eylül'de, saat 10.15'te başlayacak ve adayların 10.00'dan önce sınav binalarında bulunması gerekiyor. Alan Bilgisi oturumları ise 12-13 Eylül'de yapılacak.

2026 KPSS Lisans sınavına katılacak adayların sınav giriş belgeleri, ÖSYM'nin resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden erişime açıldı. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle belgelerine ulaşabilir. Belgelerde sınav yapılacak bina, salon ve sınav kuralları yer alıyor.

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. ÖSYM takvimine göre adayların saat 10.00'dan önce sınav binalarında olması gerekiyor. Bu saatten sonra binalara girişe izin verilmeyecek. Oturumda 120 soru sorulacak ve 130 dakika süre tanınacak.

Alan Bilgisi oturumları ise 12-13 Eylül 2026'da yapılacak. ÖSYM'nin 2026 takviminde bu tarihler resmi olarak belirlendi. Sınav günü yanında bulundurulması gereken belgeler ve kurallar sınav giriş belgesinde açıklandı.

ÖSYM, 6 Eylül'deki KPSS Lisans oturumu nedeniyle bazı il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin sınav günü açık olacağını duyurdu. Adayların ulaşım ve bina giriş yoğunluğuna karşı erken hareket etmeleri gerektiği vurgulandı.

Kaynak: Haber Merkezi

Memur, Eylül, ÖSYM, KPSS, Son Dakika

Son Dakika Memur 2026 KPSS Lisans sınav giriş belgeleri erişime açıldı - Son Dakika

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