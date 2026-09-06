2026-KPSS Lisans oturumu 6 Eylül\'de yapılacak, adaylara 120 soru sorulacak

2026- KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için geri sayım sürüyor. ÖSYM'nin takvimine göre sınav, 6 Eylül 2026 Pazar günü saat 10.15'te uygulanacak. Adayların sınav binalarına girişi saat 10.00'da sona erecek ve bu saatten sonra hiçbir aday içeri alınmayacak.

Sınavda adaylara toplam 120 soru yöneltilecek. Bunların 60'ı Genel Yetenek, 60'ı Genel Kültür testinden oluşacak. Cevaplama için 130 dakika süre tanınacak. Normal süre kullanan adaylar için sınav saat 12.25'te tamamlanacak.

Adayların sınav giriş belgelerindeki bina ve salon bilgilerini önceden kontrol etmeleri gerekiyor. ÖSYM, sınav merkezlerinin önceden görülmesini ve son dakikaya bırakılmadan hazır olunmasını vurguladı. Sonuçların açıklanması ve tercih sürecine ilişkin duyuruların takip edilmesi bekleniyor.