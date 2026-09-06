2026-KPSS Lisans oturumu 6 Eylül'de yapılacak, adaylara 120 soru sorulacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

2026-KPSS Lisans oturumu 6 Eylül'de yapılacak, adaylara 120 soru sorulacak

2026-KPSS Lisans oturumu 6 Eylül\'de yapılacak, adaylara 120 soru sorulacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026 Pazar günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek. Adaylara 60'ı Genel Yetenek, 60'ı Genel Kültür olmak üzere 120 soru yöneltilecek ve 130 dakika süre verilecek. Sınav kapıları saat 10.00'da kapanacak, adayların giriş belgelerini önceden kontrol etmeleri isteniyor.

2026- KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için geri sayım sürüyor. ÖSYM'nin takvimine göre sınav, 6 Eylül 2026 Pazar günü saat 10.15'te uygulanacak. Adayların sınav binalarına girişi saat 10.00'da sona erecek ve bu saatten sonra hiçbir aday içeri alınmayacak.

Sınavda adaylara toplam 120 soru yöneltilecek. Bunların 60'ı Genel Yetenek, 60'ı Genel Kültür testinden oluşacak. Cevaplama için 130 dakika süre tanınacak. Normal süre kullanan adaylar için sınav saat 12.25'te tamamlanacak.

Adayların sınav giriş belgelerindeki bina ve salon bilgilerini önceden kontrol etmeleri gerekiyor. ÖSYM, sınav merkezlerinin önceden görülmesini ve son dakikaya bırakılmadan hazır olunmasını vurguladı. Sonuçların açıklanması ve tercih sürecine ilişkin duyuruların takip edilmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Eylül, Memur, Pazar, KPSS, Son Dakika

Son Dakika Memur 2026-KPSS Lisans oturumu 6 Eylül'de yapılacak, adaylara 120 soru sorulacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rojin Kabaiş soruşturmasında bir şüphelinin yalanı ortaya çıktı: Aynı saatte aynı konumda Rojin Kabaiş soruşturmasında bir şüphelinin yalanı ortaya çıktı: Aynı saatte aynı konumda
Rize’de kamyonet uçuruma yuvarlandı: 2 kardeş hayatını kaybetti Rize’de kamyonet uçuruma yuvarlandı: 2 kardeş hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 4 bakanlıkta atama ve görevden alma kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4 bakanlıkta atama ve görevden alma kararları
Savaş gemisinden 286 gün sonra inen ABD askerleri soluğu burada aldı Savaş gemisinden 286 gün sonra inen ABD askerleri soluğu burada aldı
Esenyurt’ta korsan taksicilik yapan emekli polis, ceza yazan meslektaşını şehit etti Esenyurt’ta korsan taksicilik yapan emekli polis, ceza yazan meslektaşını şehit etti
Deniz Göktaş’tan esprili cezaevi mesajı Deniz Göktaş'tan esprili cezaevi mesajı

10:07
ABD’nin hamlesi piyasaları ateşe verebilir Türkiye için kritik pazartesi
ABD'nin hamlesi piyasaları ateşe verebilir! Türkiye için kritik pazartesi
09:42
Serhat Kılıç’ın ölümü sonrası Şoray Uzun’dan çağrı: Varsayımları gerçekmiş gibi sunmayın
Serhat Kılıç'ın ölümü sonrası Şoray Uzun'dan çağrı: Varsayımları gerçekmiş gibi sunmayın
09:30
Televizyon dünyasını sarsan karar Ünlü sunucu idama mahkum edildi
Televizyon dünyasını sarsan karar! Ünlü sunucu idama mahkum edildi
09:18
Derbi sonrası kendini kaybetti Sunucu neye uğradığını şaşırdı
Derbi sonrası kendini kaybetti! Sunucu neye uğradığını şaşırdı
08:46
Altınları alıp kaçan Özbek gelinin ifadesi ortaya çıktı Kocası ve kayınpederinden şikayetçi oldu
Altınları alıp kaçan Özbek gelinin ifadesi ortaya çıktı! Kocası ve kayınpederinden şikayetçi oldu
08:27
Kudüs’te manastır önünde tepki çeken hareket Polisler peşine düştü
Kudüs'te manastır önünde tepki çeken hareket! Polisler peşine düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2026 10:32:01. #7.13#
SON DAKİKA: 2026-KPSS Lisans oturumu 6 Eylül'de yapılacak, adaylara 120 soru sorulacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement