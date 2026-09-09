2026 KPSS Lisans Oturumu 81 İlde Gerçekleştirildi - Son Dakika
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2026 KPSS Lisans Oturumu 81 İlde Gerçekleştirildi

2026 KPSS Lisans Oturumu 81 İlde Gerçekleştirildi
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ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu dün yapıldı. Sınava 1 milyon 708 bin 329 aday başvurdu, kadın aday oranı yüzde 64,3 ile rekor kırdı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans oturumunun ilki olan Genel Yetenek-Genel Kültür testi, dün saat 10.15'te Türkiye'nin 81 ili ve Lefkoşa'da 145 sınav merkezinde gerçekleştirildi. Adaylara çoktan seçmeli 120 soru için 130 dakika cevaplama süresi verildi; saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayan adaylar, oturum sona erene kadar ter döktü.

Sınava toplam 1 milyon 708 bin 329 aday başvurdu. Başvuruların 1 milyon 98 bin 705'ini kadınlar, 609 bin 624'ünü erkekler oluşturdu. Kadın adayların oranı yüzde 64,3 ile tüm zamanların rekorunu kırarken, sınavda bulunan her 3 kişiden yaklaşık 2'sini kadınlar oluşturdu. Sınava 6 bin 197 engelli aday katılırken, gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarına tanınan ücret muafiyetinden 5 bin 763 aday yararlandı.

KPSS maratonu 12-13 Eylül'de yapılacak Alan Bilgisi Sınavları ile devam edecek. 12 Eylül'de Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri; aynı gün Hukuk, İktisat ve Maliye; 13 Eylül'de İşletme, Muhasebe ve İstatistik alanlarından sorular yöneltilecek. KPSS Ön Lisans 4 Ekim'de, Ortaöğretim 25 Ekim'de, Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi ise 1 Kasım'da uygulanacak. Sonuçlar 7 Ekim'de açıklanacak.

Kaynak: Haber Merkezi

Memur, ÖSYM, KPSS, Son Dakika

Son Dakika Memur 2026 KPSS Lisans Oturumu 81 İlde Gerçekleştirildi - Son Dakika

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