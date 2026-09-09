2026 KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim\'de AİS üzerinden açıklanacak

6 Eylül 2026'da uygulanan KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun ardından ÖSYM, sonuçların 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacağını bildirdi. Adaylar puanlarını AİS üzerinden öğrenebilecek.

Sınav sonrasında temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının yüzde 10'luk bölümü açıklandı; soruların tamamı ise AİS üzerinden adayların erişimine sunuldu.

Sonuçların açıklanması, merkezi yerleştirme tercihlerinin aynı gün başlayacağı anlamına gelmiyor. ÖSYM, kadro ve pozisyonlar için ayrıca tercih kılavuzu yayımlayacak. 2026 KPSS Lisans için tercih başlangıç tarihi henüz açıklanmadı.

Adaylar tercih döneminde puanlarının yanı sıra kılavuzdaki özel koşulları ve nitelik kodlarını da dikkate almalı; mezun olunan program ile kadronun öğrenim şartının uyumunu kontrol etmelidir.

Geçmişte 2024 KPSS Lisans sonuçları 23 Ağustos'ta açıklanmış, tercihler ise Aralık ayında yapılmıştı. Bu yıl için kesin tarih vermek yerine ÖSYM duyurularının takip edilmesi ve AİS bilgilerinin kontrol edilmesi önem taşıyor.