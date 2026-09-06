2026-KPSS Lisans'ta 1 milyon 708 bin aday bugün sınava girdi - Son Dakika
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2026-KPSS Lisans'ta 1 milyon 708 bin aday bugün sınava girdi

2026-KPSS Lisans\'ta 1 milyon 708 bin aday bugün sınava girdi
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ÖSYM'nin düzenlediği 2026-KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları Türkiye genelinde başladı; 1 milyon 708 bin 329 aday kamu kurumlarında görev alma hedefiyle sınav merkezlerine akın etti.

ÖSYM tarafından düzenlenen 2026- KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları bugün Türkiye genelinde başladı. Resmi verilere göre sınava 1 milyon 708 bin 329 aday başvurdu. Adaylar kamu kurumlarında görev alma hedefiyle sabahın erken saatlerinde sınav merkezlerine akın etti.

İzmir'de sınav heyecanı kentin dört bir yanındaki okullarda hissedildi. Sınav merkezleri çevresinde yoğunluk oluşurken, okul girişlerinde emniyet mensupları ve ÖSYM görevlileri kimlik ve sınav giriş belgesi kontrollerini titizlikle yaptı. Kurallar gereği çanta, cep telefonu ve metal eşyalar sınav binalarına alınmadı.

Adaylar soruları yanıtlarken, okul bahçelerinde bekleyen aileler de heyecanlı bir bekleyiş içine girdi. Veliler, çocuklarının aylardır süren çalışmalarının karşılığını almasını umut ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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SON DAKİKA: 2026-KPSS Lisans'ta 1 milyon 708 bin aday bugün sınava girdi - Son Dakika
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