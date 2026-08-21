2026 KPSS Sınav Yeri Açıklanacak

2026 KPSS lisans sınavı 6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Başvurular geçtiğimiz günlerde tamamlandı ve yüzbinlerce aday gözünü ÖSYM'den gelecek sınav yeri açıklamasına çevirdi.

KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları adaylar tarafından merak ediliyor. Sınav yerleri ÖSYM tarafından duyurulduğunda adaylar sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilecek.