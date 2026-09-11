2026 KPSS takvimi belli oldu, Ön Lisans 4 Ekim'de Ortaöğretim 25 Ekim'de sınava girecek - Son Dakika
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2026 KPSS takvimi belli oldu, Ön Lisans 4 Ekim'de Ortaöğretim 25 Ekim'de sınava girecek

2026 KPSS takvimi belli oldu, Ön Lisans 4 Ekim\'de Ortaöğretim 25 Ekim\'de sınava girecek
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ÖSYM'nin ilan ettiği 2026 KPSS takvimine göre Ön Lisans adayları 4 Ekim'de, Ortaöğretim adayları 25 Ekim'de sınava girecek. Sonuçlar 30 Ekim ve 19 Kasım'da açıklanacak, merkezi atama tercihleri 17-24 Aralık'ta alınacak.

Kamu kurumlarında çalışmak isteyen adaylar için 2026 KPSS takvimi şekillendi. ÖSYM tarafından ilan edilen takvime göre Ön Lisans adayları 4 Ekim 2026'da, Ortaöğretim adayları ise 25 Ekim 2026'da sınava girecek. Ön Lisans oturumu saat 10.15'te başlayacak.

Ön Lisans başvuruları 29 Temmuz-10 Ağustos 2026 arasında alındı; geç başvurular 19-20 Ağustos'ta yapıldı. Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos'ta başlayıp 8 Eylül'de sona erdi. Başvuruyu kaçıran Ortaöğretim adayları için geç başvuru tarihleri 15-16 Eylül 2026 olarak belirlendi. Geç başvurunun son günü 16 Eylül saat 23.59.

2026-KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim 2026'da, Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026'da açıklanacak. Adaylar sonuçları ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle öğrenebilecek.

Merkezi atama bekleyen adaylar için KPSS-2026/2 tercih dönemi 17 Aralık 2026'da başlayacak ve 24 Aralık 2026'da sona erecek. Tercih sürecinde yayımlanacak kılavuzdaki kadro, pozisyon, mezuniyet ve özel şartların dikkatle incelenmesi gerekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Aralık, Memur, ÖSYM, KPSS, Son Dakika

Son Dakika Memur 2026 KPSS takvimi belli oldu, Ön Lisans 4 Ekim'de Ortaöğretim 25 Ekim'de sınava girecek - Son Dakika

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