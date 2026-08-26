26 Bin 673 Sağlık Personeli Alımı

Sağlık Bakanlığı'nın 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı için kontenjan dağılımı Resmi Gazete'de yayımlandı. Adaylar, ÖSYM tarafından açıklanacak tercih takvimiyle başvuru tarihlerini öğrenecek. Uzman doktor, doktor, hemşire, ebe ve sağlık teknikeri branşlarını kapsayan alım süreciyle ilgili güncel bilgiler derlendi.

Resmi Gazete'deki karara göre dağılım şöyle: 22 bin 983 uzman doktor, 3 bin 652 doktor, 25 sağlık teknikeri, 9 ebe, 2 hemşire ve 1 diyetisyen alınacak.

Başvurular, T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifresiyle ais.osym.gov.tr üzerinden yapılacak. Özel ve genel şartlar, ÖSYM tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla netleşecek. Kontenjan dağılımının ilanıyla süreç resmiyet kazanırken, tercih takvimi bekleniyor.