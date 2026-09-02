Denizli Büyükşehir Belediyesi terapist kadroları için memur alımı yapacak - Son Dakika
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Denizli Büyükşehir Belediyesi terapist kadroları için memur alımı yapacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi terapist kadroları için memur alımı yapacak
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Denizli Büyükşehir Belediyesi, ergoterapist ve dil ve konuşma terapisti unvanlarında memur alımı yapacağını duyurdu. Başvurular 1-3 Eylül 2026 tarihlerinde alınacak olup, adayların en az 60 KPSS puanı alması ve ilandaki diğer şartları taşıması gerekiyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde çalıştırılmak üzere memur alımı ilanı yayımladı. Alım yapılacak kadrolar ergoterapist ve dil ve konuşma terapisti olarak belirlendi. Adayların en az 60 KPSS puanı alması ve diğer nitelik şartlarını taşıması gerekiyor.

Başvurular 1 Eylül 2026'da başlayıp 3 Eylül 2026'da sona erecek. Başvuru şartları ve istenen belgeler ilan metninde ayrıntılı olarak açıklandı. Kısa başvuru süresi nedeniyle adayların son günü kaçırmaması ve ilanı incelemesi önem taşıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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Son Dakika Memur Denizli Büyükşehir Belediyesi terapist kadroları için memur alımı yapacak - Son Dakika

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