Devlet memurlarının sosyal medya kazançları yeniden düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, kamu çalışanlarının internet, sosyal medya ve mobil uygulamalar üzerinden elde ettikleri kazançlara yönelik hukuki çerçeveyi belirledi. Yükseköğretim Kurulu'nun 17 Haziran 2026 tarihli resmi görüş talebi üzerine harekete geçen genel müdürlük, yüz binlerce devlet memurunu ilgilendiren kararı imzaladı.

Kararda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 20 Ağustos 2026 tarihli detaylı inceleme raporları esas alındı. Alınan kararla birlikte, kamu personelinin YouTube ve diğer sosyal medya platformlarından kazanç elde etmesine ilişkin kurallar yeniden değerlendirildi.