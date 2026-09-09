Elazığ\'da EBUAŞ personeli sendikalaştı; toplu iş sözleşmesiyle ücretlere yüzde 35 zam yapıldı

Elazığ Belediyesi Su ve Atıksu İdaresi (EBUAŞ) bünyesinde çalışan personelin sendikal örgütlenme süreci tamamlandı. Sendikal hakların kazanılmasının ardından yapılan toplu iş sözleşmesi ile ücretlere yüzde 35 oranında zam yapıldı. Belediye yönetimi ile çalışanlar arasındaki görüşmelerin sonunda zam düzenlemesi yürürlüğe girdi.

Sendikalaşma sürecinin tamamlanması, EBUAŞ personelinin toplu pazarlık yoluyla hak talep edebilmesine imkan tanıyor. Yüzde 35'lik zam oranı, çalışanların ekonomik koşullarının iyileştirilmesini amaçlıyor. Personel tarafından memnuniyetle karşılanan kararın ardından belediye yetkilileri, çalışma koşullarının iyileştirilmesiyle ilgili adımları izleyeceklerini bildirdi.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, toplu iş sözleşmesinin önemli bir kazanım olduğunu vurguladı. Şerifoğulları, sendikal örgütlenme hakkına kavuşmanın hakların daha güçlü savunulması açısından önemli olduğunu belirterek, toplu iş sözleşmesindeki yüzde 35 zam ile çalışanların ekonomik şartlarına katkı sunduklarını ve bundan sonra da çalışanların yanında olacaklarını ifade etti.

EBUAŞ'ta sendikal örgütlenmenin resmileşmesi ve ücret artışının uygulanması, yerel yönetimin işçi haklarına verdiği önemin göstergesi olarak değerlendirildi. Toplu iş sözleşmesinin hayırlı olması temenni edilirken, kararın kurumsal düzeyde çalışan memnuniyetini artırması bekleniyor.