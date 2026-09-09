Elazığ'da EBUAŞ personeli sendikalaştı; toplu iş sözleşmesiyle ücretlere yüzde 35 zam yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Elazığ'da EBUAŞ personeli sendikalaştı; toplu iş sözleşmesiyle ücretlere yüzde 35 zam yapıldı

Elazığ\'da EBUAŞ personeli sendikalaştı; toplu iş sözleşmesiyle ücretlere yüzde 35 zam yapıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ Belediyesi Su ve Atıksu İdaresi (EBUAŞ) çalışanlarının sendikal örgütlenme süreci tamamlandı ve toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sözleşme kapsamında ücretlere yüzde 35 zam yapılırken, personel toplu pazarlık yoluyla hak talep etme imkanına kavuştu.

Elazığ Belediyesi Su ve Atıksu İdaresi (EBUAŞ) bünyesinde çalışan personelin sendikal örgütlenme süreci tamamlandı. Sendikal hakların kazanılmasının ardından yapılan toplu iş sözleşmesi ile ücretlere yüzde 35 oranında zam yapıldı. Belediye yönetimi ile çalışanlar arasındaki görüşmelerin sonunda zam düzenlemesi yürürlüğe girdi.

Sendikalaşma sürecinin tamamlanması, EBUAŞ personelinin toplu pazarlık yoluyla hak talep edebilmesine imkan tanıyor. Yüzde 35'lik zam oranı, çalışanların ekonomik koşullarının iyileştirilmesini amaçlıyor. Personel tarafından memnuniyetle karşılanan kararın ardından belediye yetkilileri, çalışma koşullarının iyileştirilmesiyle ilgili adımları izleyeceklerini bildirdi.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, toplu iş sözleşmesinin önemli bir kazanım olduğunu vurguladı. Şerifoğulları, sendikal örgütlenme hakkına kavuşmanın hakların daha güçlü savunulması açısından önemli olduğunu belirterek, toplu iş sözleşmesindeki yüzde 35 zam ile çalışanların ekonomik şartlarına katkı sunduklarını ve bundan sonra da çalışanların yanında olacaklarını ifade etti.

EBUAŞ'ta sendikal örgütlenmenin resmileşmesi ve ücret artışının uygulanması, yerel yönetimin işçi haklarına verdiği önemin göstergesi olarak değerlendirildi. Toplu iş sözleşmesinin hayırlı olması temenni edilirken, kararın kurumsal düzeyde çalışan memnuniyetini artırması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Elazığ Belediyesi, Yerel Haberler, Elazığ, Memur, Zam, Son Dakika

Son Dakika Memur Elazığ'da EBUAŞ personeli sendikalaştı; toplu iş sözleşmesiyle ücretlere yüzde 35 zam yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sırbistan’da erken genel seçim 25 Ekim’de yapılacak Sırbistan'da erken genel seçim 25 Ekim'de yapılacak
Almanya’daki seçim sonucu Merkel’i sarstı: Kalbim kan ağlıyor Almanya'daki seçim sonucu Merkel'i sarstı: Kalbim kan ağlıyor
Arda Güler’e Şampiyonlar Ligi’nde büyük onur Arda Güler'e Şampiyonlar Ligi'nde büyük onur
İzlemeyenler bin pişman Dün gece ortalık yandı İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı
İran’ın 5 petrol tankeri ABD güçlerince vurularak kullanılamaz hale getirildi İran'ın 5 petrol tankeri ABD güçlerince vurularak kullanılamaz hale getirildi
UKMTO, Hürmüz Boğazı’nda ticari gemiye müdahale edildiğini duyurdu UKMTO, Hürmüz Boğazı'nda ticari gemiye müdahale edildiğini duyurdu

21:43
Askere gitmemek için kaçtı Araya giren kadın kendini yerde buldu
Askere gitmemek için kaçtı! Araya giren kadın kendini yerde buldu
21:35
Otomobilde indirim yarışı başladı Fiyatlar 400 bin TL birden düştü
Otomobilde indirim yarışı başladı! Fiyatlar 400 bin TL birden düştü
21:04
Özgür Özel’den Mansur Yavaş-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine dikkat çeken yorum
Özgür Özel'den Mansur Yavaş-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine dikkat çeken yorum
20:50
Canlı anlatım: Lizbon’da ikinci gol geldi
Canlı anlatım: Lizbon'da ikinci gol geldi
20:35
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme Mezarı cuma günü açılacak
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Mezarı cuma günü açılacak
20:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansurü Yavaş’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansurü Yavaş'ı kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 22:29:09. #7.13#
SON DAKİKA: Elazığ'da EBUAŞ personeli sendikalaştı; toplu iş sözleşmesiyle ücretlere yüzde 35 zam yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement