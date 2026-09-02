Karaman'da TYP personel alımı kura çekimi 3 Eylül'de noter huzurunda yapılacak - Son Dakika
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Karaman'da TYP personel alımı kura çekimi 3 Eylül'de noter huzurunda yapılacak

Karaman\'da TYP personel alımı kura çekimi 3 Eylül\'de noter huzurunda yapılacak
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Karaman'da İŞKUR TYP kapsamında MEB bünyesinde çalıştırılacak personelin belirlenmesi için kura çekimi 3 Eylül 2026 Perşembe günü saat 17.00'de gerçekleştirilecek. Noter huzurunda yapılacak kura, Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenecek ve asil ile yedek aday listeleri belirlenecek.

Karaman'da İŞKUR Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında MEB bünyesinde gerçekleştirilecek personel alımı için başvuru süreci tamamlandı. Adayların merakla beklediği Karaman İŞKUR TYP kura çekimi 3 Eylül 2026 Perşembe günü saat 17.00'de yapılacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura, Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenecek. Kura sonucunda programa katılmaya hak kazanan asil adaylarla birlikte yedek adayların isimleri de belirlenecek.

Kura çekiminin tamamlanması ve noter onayının ardından asil ve yedek aday listelerinin ilan edilmesi bekleniyor. Karaman TYP kura sonuçları, 3 Eylül Perşembe günü saat 17.00'de yapılacak çekilişin ardından kesinleşecek. Adaylar, başvuru durumlarını İŞKUR üzerinden kontrol edebilecek; resmi duyurular için de Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sitesi takip edilmeli.

TYP kapsamında Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda acil durum, acil durum (önleyici destek), okul bahçesi bakımı ve temizlik gibi alanlarda görevlendirilmek üzere personel alımı gerçekleştiriliyor. 3 Eylül'deki kura çekilişi, program kapsamında kimlerin görevlendirileceğini belirleyecek kritik aşama. Kura sonucunda asil ve yedek aday listeleri oluşacak; bu listeler gerekli onayların tamamlanmasının ardından duyurulacak.

Karaman TYP sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçların 3 Eylül 2026 tarihinde noter kurasının ardından açıklanması bekleniyor; ancak asil ve yedek isim listesinin yayımlanma zamanı, kura sonrası yapılacak onay ve ilan işlemlerine göre değişebilir. Bu nedenle adayların yalnızca resmi kurumların duyurularını takip etmesi önem taşıyor. Sonuçlar açıklandığında isim listesi İl Milli Eğitim Müdürlüğü internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek.

Kaynak: Haber Merkezi

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Son Dakika Memur Karaman'da TYP personel alımı kura çekimi 3 Eylül'de noter huzurunda yapılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karaman'da TYP personel alımı kura çekimi 3 Eylül'de noter huzurunda yapılacak - Son Dakika
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