KPSS 2026 Tarihleri Açıklandı

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2026- KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül'de, Alan Bilgisi oturumları ise 12-13 Eylül'de gerçekleştirilecek. Sınava girecek adayların bina ve salon atama işlemleri tamamlandı.

Sınava Giriş Belgeleri, 27 Ağustos 2026 saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile alınabilecek. Adaylar, sınav yerlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden öğrenebilecek.

ÖSYM, 6 Eylül tarihindeki Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağını duyurdu.