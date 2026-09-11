KPSS Lisans Alan Bilgisi sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından erişime açıldı - Son Dakika
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KPSS Lisans Alan Bilgisi sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından erişime açıldı

KPSS Lisans Alan Bilgisi sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından erişime açıldı
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ÖSYM, 2026-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınav giriş belgelerini erişime açtı; adaylar belgelere AİS üzerinden ulaşabiliyor. Sınavlar 12-13 Eylül 2026'da üç oturumda yapılacak ve her oturum için ayrı belge çıktısı alınması gerekiyor.

2026- KPSS Lisans Alan Bilgisi sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından erişime açıldı. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM AİS Mobil uygulamasından fotoğraflı sınav giriş belgelerine ulaşabilecek. Belgelerin oturum bazlı olduğu, her oturum için ayrı çıktı alınması gerektiği belirtildi.

Sınav günü adayların yanlarında ilgili oturuma ait Sınava Giriş Belgesi ile fotoğraflı, soğuk damgalı ve güncel T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport bulundurması zorunlu. Sürücü belgesi, mesleki kimlik kartları ve öğrenci kimlikleri geçerli sayılmayacak. Kimliğini kaybeden adaylar için sınav sabahlarında il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık tutulacak.

Sınav takvimi ve oturum saatleri: 2026-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavları 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde üç ayrı oturum halinde yapılacak. 1. Oturum (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) 12 Eylül Cumartesi saat 10.15'te başlayacak; adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. 2. Oturum (Hukuk, İktisat, Maliye) 12 Eylül Cumartesi saat 14.45'te başlayacak; girişler saat 14.30'da sona erecek. 3. Oturum (İşletme, Muhasebe, İstatistik) 13 Eylül Pazar saat 10.15'te başlayacak; adaylar saat 10.00'dan sonra binalara alınmayacak. ÖSYM'nin 15 dakika kuralı gereği belirtilen saatlerden sonra gelen adaylar sınav binalarına kesinlikle alınmayacak.

Soru ve süre dağılımı: Alan Bilgisi sınavında her branş testi için ayrı soru kitapçığı dağıtılacak; bir testin süresi bittiğinde kitapçıklar toplanacak ve diğer teste geçilecek. 1. Oturumda Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ve ÇEKO testlerinin her biri 40 soru ve 50 dakika olacak. 2. Oturumda Hukuk, İktisat ve Maliye testlerinin her biri 40 soru ve 50 dakika sürecek. 3. Oturumda İşletme ve Muhasebe testleri 40 soru ve 50 dakika, İstatistik testi ise 40 soru ve 60 dakika olarak uygulanacak.

Kaynak: Haber Merkezi

Eylül, Memur, ÖSYM, KPSS, Son Dakika

Son Dakika Memur KPSS Lisans Alan Bilgisi sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından erişime açıldı - Son Dakika

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