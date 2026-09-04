KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül'de 1 milyon 708 bin adayla yapılacak - Son Dakika
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KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül'de 1 milyon 708 bin adayla yapılacak

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül\'de 1 milyon 708 bin adayla yapılacak
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ÖSYM tarafından düzenlenecek KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu, 6 Eylül Pazar günü 81 ilde gerçekleştirilecek. Sınava 1 milyon 708 bin 329 adayın katılması bekleniyor; adaylar, sonuçların kamu personel alımında belirleyici olacağı bu süreci ÖSYM duyurularından takip edebilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu, 6 Eylül Pazar günü Türkiye genelinde 81 ilde gerçekleştirilecek. Bu oturuma toplam 1 milyon 708 bin 329 adayın katılması bekleniyor.

Sınav sürecinin ilk oturumu olan Genel Yetenek-Genel Kültür testi, kamu kurumlarındaki işe alımda önemli bir aşama. ÖSYM'nin takvimine göre adayların gireceği oturumlar ve sınav saatleri belli oldu. Adaylar, sınava girecekleri bina ve salon bilgilerini ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenebilecek.

ÖSYM, sınavın güvenli ve sağlıklı yürütülmesi için tüm illerde önlemler aldı. Kimlik kontrolleri, elektronik cihaz kullanımı ve sosyal mesafe kuralları konusunda titiz uygulama yapılacak. Adayların fotoğraflı kimlik belgesi ve sınav giriş belgesiyle sınav binasında hazır bulunması gerekiyor.

KPSS Lisans oturumları, kamu sektöründe çalışmak isteyen adaylar için kritik önemde. Sonuçlar, yerleştirme puanlarını etkileyecek ve kamu kurumlarının personel alımında belirleyici olacak. Adaylar değerlendirme sürecini ÖSYM duyurularından izleyebilecek.

Kaynak: Haber Merkezi

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Son Dakika Memur KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül'de 1 milyon 708 bin adayla yapılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül'de 1 milyon 708 bin adayla yapılacak - Son Dakika
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