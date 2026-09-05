KPSS lisans sonuçları 7 Ekim 2026'da ÖSYM'nin sitesinde açıklanacak - Son Dakika
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KPSS lisans sonuçları 7 Ekim 2026'da ÖSYM'nin sitesinde açıklanacak

KPSS lisans sonuçları 7 Ekim 2026\'da ÖSYM\'nin sitesinde açıklanacak
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KPSS Lisans oturumunun ardından ÖSYM takvimine göre sonuçlar 7 Ekim 2026'da erişime açılacak. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sonuc.osym.gov.tr adresinden sonuç belgelerini görüntüleyebilecek; belge basılmayacak ve adreslere gönderilmeyecek.

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu tamamlandı. Sınavın ardından gözler sonuç tarihine çevrilirken, ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre sonuçlar 7 Ekim 2026'da erişime açılacak.

Adaylar sonuçlarına 7 Ekim 2026'da ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ulaşabilecek. Sonuç belgesi basılmayacak ve adreslere gönderilmeyecek; internet sayfasında ilan edilen sonuçlar tebliğ hükmünde sayılacak.

Sonuç sayfasında adayların testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayıları ile KPSS puanları yer alacak. Adaylar, sonuçlarını öğrenmek için ÖSYM'nin resmi sonuç sayfasını kullanabilecek.

Kaynak: Haber Merkezi

Memur, ÖSYM, KPSS, Son Dakika

Son Dakika Memur KPSS lisans sonuçları 7 Ekim 2026'da ÖSYM'nin sitesinde açıklanacak - Son Dakika

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