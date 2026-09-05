KPSS Ortaöğretim başvuruları için son gün 8 Eylül; geç başvuru ücreti 1200 lira

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından iki yılda bir düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos 2026 tarihinde başladı. Lise ve dengi okul mezunları başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek. ÖSYM takvimine göre başvurular, 8 Eylül 2026 Salı günü saat 23.59'a kadar sürecek. Başvuru ücretlerinin yatırılması için tanınan süre ise 9 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 23.59'da sona erecek.

Normal başvuru süresini kaçıran adaylar için geç başvuru dönemi 15 Eylül 2026 tarihinde başlayacak. Geç başvurular, 16 Eylül 2026 saat 23.59'a kadar ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılabilecek. Geç başvuruda adaylardan yüzde 50 artırımlı ücret alınacak ve bu ücret 1200 TL olarak belirlendi. Geç başvuru ücretlerinin de 16 Eylül saat 23.59'a kadar yatırılması gerekiyor.

KPSS Ortaöğretim başvurusu yapmak isteyen adaylar, ÖSYM'nin resmi internet sitesindeki Aday İşlemleri Sistemi'ne T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yapacak. Ardından 'Başvuru Sürecindekiler' sekmesinden işlemlerini tamamlayabilecek. Adayların mağduriyet yaşamamak için başvuru sürecini son güne bırakmamaları önem taşıyor.