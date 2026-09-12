Nüfus müdürlükleri KPSS adayları için hafta sonu açık kalacak
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, KPSS Alan Bilgisi oturumlarına katılacak adayların kimlik ihtiyacını karşılamak için sınav merkezlerindeki il ve ilçe nüfus müdürlüklerinde hafta sonu mesaisi uygulaması başlattı. Uygulama, adayların mağdur olmaması amacıyla hayata geçirilecek.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, KPSS Alan Bilgisi oturumlarına katılacak adayların mağdur olmaması için yeni bir düzenleme yaptı. Bu kapsamda, sınav merkezlerindeki il ve ilçe nüfus müdürlükleri hafta sonu mesaisine tabi tutulacak.
Uygulama, adayların kimlik belgesi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hayata geçirilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
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