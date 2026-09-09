Ön Lisans KPSS 2026 sınavı 4 Ekim'de yapılacak, tarih belli oldu - Son Dakika
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Ön Lisans KPSS 2026 sınavı 4 Ekim'de yapılacak, tarih belli oldu

Ön Lisans KPSS 2026 sınavı 4 Ekim\'de yapılacak, tarih belli oldu
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Kamu kurumlarında görev almak isteyen ön lisans mezunları için 2026 KPSS Ön Lisans oturumu 4 Ekim 2026 Pazar günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek. Adaylar sınava saat 10.00'dan sonra alınmayacak, sonuçlar ise 30 Ekim 2026'da açıklanacak.

Kamu kurumlarında görev almak isteyen ön lisans mezunu adaylar için 2026 KPSS Ön Lisans oturumu 4 Ekim 2026 Pazar günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek. ÖSYM, adayların sınav binalarına saat 10.00'dan sonra alınmayacağını bildirdi.

2026 KPSS Ön Lisans sınav giriş belgeleri 8 Eylül 2026 itibarıyla henüz yayımlanmadı. Giriş belgeleri erişime açıldığında adaylar, sınav yeri bilgilerini ÖSYM'nin resmi internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle öğrenebilecek.

Sınavda Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunda 120 soru sorulacak ve adaylara 130 dakika cevaplama süresi verilecek. Adayların sınav günü belirtilen binada hazır bulunması gerekiyor. Sonuçlar 30 Ekim 2026'da açıklanacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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Son Dakika Memur Ön Lisans KPSS 2026 sınavı 4 Ekim'de yapılacak, tarih belli oldu - Son Dakika

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