SGK Uzmanı Bal, erken seçim olasılığını memur ve emekli zammı denkleminde değerlendirdi
SGK Uzmanı Murat Bal, yıl sonu zam oranları ve Orta Vadeli Program hakkında değerlendirmelerde bulundu. Jeopolitik risklerin enflasyonu körükleyeceğini belirten Bal, ufuktaki olası erken seçim ihtimaline dair dikkat çeken bir denklem paylaştı.
SGK Uzmanı Murat Bal, milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren yıl sonu zam oranları ve Orta Vadeli Program (OVP) hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Yeniçağ Gazetesi Ekonomi Şefi Süleyman Çay'ın sorularını yanıtlayan Bal, jeopolitik risklerin enflasyonu körükleyeceğini belirtti. Bal, ufuktaki olası erken seçim ihtimaline dair dikkat çeken bir denklem paylaştı.
Kaynak: Haber Merkezi
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