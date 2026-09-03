TÜİK Ağustos enflasyonunu açıkladı, Yıllık yüzde 31,51

TÜİK, Ağustos 2026 dönemi enflasyon verisini duyurdu. Tüketici fiyatları aylık yüzde 1,84 artışla, yıllık bazda yüzde 31,51 olarak gerçekleşti. Bu açıklama, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin Ocak 2027'de alacağı maaş zammı hesabında ikinci somut veri oldu.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı, 2026 yılının ikinci yarısında gerçekleşen 6 aylık enflasyona göre belirleniyor. Temmuz ayında yüzde 1,78 olan enflasyon, Ağustos verisiyle birlikte iki aylık kümülatif olarak yüzde 3,65 seviyesine ulaştı. Eylül, ekim, kasım ve aralık aylarındaki veriler açıklandıkça 6 aylık enflasyon ve dolayısıyla zam oranı netleşecek.

Memur ve memur emeklileri için maaş artışı; toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı birlikte hesaplanarak yapılıyor. 2026 yılının ikinci yarısı için belirlenen yüzde 4'lük toplu sözleşme zammı aşılırsa aradaki fark enflasyon farkı olarak ödenecek. Şu anki iki aylık enflasyon yüzde 3,65 olduğundan yüzde 4 eşiği henüz aşılmış değil. Bu hesaplamaya 2027'nin ilk yarısı için belirlenen yüzde 5'lik toplu sözleşme zammı da eklenecek.

Milyonlarca emekli ve memurun beklediği Ocak 2027 zam oranı, Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla kesinleşecek. Gözler, bu süreçte belirleyici olacak eylül ayı enflasyon verisine çevrilmiş durumda.