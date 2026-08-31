Yeni Nesil Memurların Emeklilik Düzeni - Son Dakika
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Yeni Nesil Memurların Emeklilik Düzeni

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5510 sayılı Kanun ile memurların emeklilik hesapları değişerek, aylık bağlama oranları düştü.

1 Ekim 2008'de yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanun, bu tarihten sonra göreve başlayan memurların emeklilik düzenini kökten değiştirdi. Sosyal güvenlik uzmanı İsa Karakaş'a göre, yeni nesil memurlarda aylık bağlama oranı her 360 gün prim için yüzde 2 olarak hesaplandığından, 9000 prim günü dolduğunda oran yüzde 50'ye kadar geriliyor. Eski memurlarda bu oran yüzde 75-85 bandındayken, yeni memurların maaşı tüm çalışma hayatı boyunca ödenen prime esas kazançların ortalamasına göre belirleniyor.

Memurların emeklilik planlamasında 2036 yılı kritik bir eşik. Bu tarihten önce 9000 günü tamamlayan kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekliye ayrılabiliyor. Ancak prim gününü 2036'dan sonra dolduranlar için yaş haddi kademeli olarak 65'e yükseliyor. Sigortalılık başlangıcında 18 yaş kuralı uygulanıyor; 18 yaşından önce ödenen primler süreye sayılsa da sigortalılık başlangıcı 18 yaşın doldurulduğu gün kabul ediliyor. Kazai rüşt kararı bu kuralın tek istisnası.

5510'a tabi memurlar, emekli olduktan sonra sigortalı bir işte çalışmaya başlarsa emekli aylıkları tamamen kesiliyor. Sosyal Güvenlik Destek Primi ile çalışma imkanı yeni nesil memurlara tanınmıyor. Kısmi emeklilik için 5400 günü tamamlayanlara, tabi oldukları yaş haddine 3 yıl eklenerek aylık bağlanıyor; bu yaş 65'i geçemiyor. Kanunen yaş haddinden emekliye sevk edilenlere, kadrosuzluk nedeniyle ayrılanlara ve disiplin gerekçesiyle re'sen emekliye sevk edilenlere belirli şartlarla maaş veriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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Son Dakika Memur Yeni Nesil Memurların Emeklilik Düzeni - Son Dakika

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