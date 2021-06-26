Son Dakika Merkez Haberleri

14:33 PÜİS İzmir'de, Mert Aslan bayrağı devraldı Petrol Ürünleri İşverenler Sendikasının (PÜİS), şube merkezi İzmir'de olan Ege Bölgesinin 21. olağan genel kurulunda, iş insanı Mert Aslan; Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Manisa, Muğla'dan genel kurula katılan tüm üyelerin tamamının oylarını alarak Ege Bölge başkanlığına seçildi.

14:33 Son dakika haberleri... 100 yaşındaki Müzeyyen nineye polis şefkati Son dakika yaşam haberi... Konya'da karşıdan karşıya geçmekte zorlanan 100 yaşındaki Müzeyyen Gökmen'nin kavşakta bekleyen kadın polis tarafından yolun karşısına geçirilmesi yürekleri ısıttı.

14:29 Başkan Gültak esnafla bir araya geldi Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Kuvvai Milliye Caddesi üzerinde faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek, alış verişe gelen vatandaşlarla sohbet etti.

14:24 Tapu personellerine 'Stres Yönetimi' eğitimi Tapu ve Kadastro Hatay 12. Bölge Müdürlüğü ve bünyesinde bulunan kadastro ve tapu müdürlüklerine iki gün video konferans yöntemiyle, Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr.

14:06 Gelecek Uzayda, Astronomi Bir Yaşam Tarzıdır" Murat Tayyaroğlu'nun röportajı... Röportaj yaptığım kişi, Sinan Koçak... Kendisi Erciyes Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bölümü mezunu... Konya Bilim Merkezi'nde astronom olarak görev almakta.

13:26 Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden kuru peyzaj çalışması Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden kuru peyzaj çalışması Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'in birçok noktasında modern şehir anlayışı doğrultusunda kuru peyzaj yöntemiyle çevre düzenlemesi gerçekleştiriyor.

13:18 Mahalle mahalle gezip bağımlılıkla mücadele ediyorlar Erzincan'da çeşitli kamu kurumlarındaki gönüllülerden oluşan Bağımlılıkla Mücadele Kurulu, mahalle mahalle gezerek bağımlılıkla mücadele çalışması yapıyor.

13:17 Başkan Kavuş Meram Millet Bahçesi'nde piknikçilerle buluştu Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Cumartesi gününü Meram Millet Bahçesi'nde geçiren piknikçilerle bir araya geldi.

12:56 Cezaevi firarisi güvercin kümesinde yakalandı Cezaevi firarisi güvercin kümesinde yakalandı Kilis Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, Cezaevi firarisi Zerdüşt lakaplı T.T'yi güvercin kümesinde yakaladı.

12:56 Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim Adana yazısının olduğu tabela Cadde ve sokaklardaki sessizlik ADANA - Adana yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe büründü.

12:48 Son dakika haberi | Engelli şehit çocuğunu YKS'ye gireceği okula polis götürdü Son dakika gündem haberine göre Adana'da polis, bedensel engelli şehit çocuğunu evinden alarak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) gireceği okula ulaştırdı.

12:40 Son dakika... Gasp iddiasına 7 gözaltı Son dakika haber: Mersin'de, bir kişinin cep telefonu ve 1500 lirasını gasbettikleri ileri sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı.

12:32 Üzerinden aracın geçmesi sonucu yaralanan sokak köpeğini hayata bağladılar Hatay'da üzerinden aracın geçmesi nedeniyle gözü ve kalçasından yaralanan köpek, hayvanseverlerin ameliyat ettirip bakımını üstlenmesiyle hayata tutundu.

12:27 Son Dakika | Taksi ile zorla kaçırılmak istenilen genç, polisin dikkati sayesinde kurtuldu Bir son dakika haberine göre Taksi ile zorla kaçırılmak istenilen genç, polisin dikkati sayesinde kurtuldu Mersin'de silahlı kişiler tarafından zorla bir taksiye bindirilerek kaçırılmak istenilen şahıs, devriye gezen polis ekiplerinin dikkati sayesinde yaşanan kovalamacanın ardından kurtarılırken, olayla ilgili...

12:22 ADANA'DA KAÇAK SİGARA İMALATHANESİNE ÇEVRİLEN EVE BASKIN ADANA'da polisin kaçak sigara dolumu yapıldığı belirlenen eve yaptığı operasyonda, sigara dolum makinesi ile 30 bin doldurulmuş sigara ele geçirildi.

12:12 Son dakika haberi! BURDUR KAZADA ÖLEN BABA- KIZ YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ Son dakika haber... BURDUR'da dün 'patpat' adı verilen tarım aracının tarlaya devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Ahmet Uca (47) ve kızı Gülsüm Uca (23) son yolculuklarına uğurlandı.

12:05 Memleketi Adana'dan 5 milyonluk reklam anlaşması Yıllardan beri reklam yıldızı olduğu firmaların satışlarını artıran Kıvanç Tatlıtuğ, bu kez de bir temizlik ürünü markasının yüzü oldu. Reklam için memleketi Adana'da kamera karşısına geçen Tatlıtuğ'un firmayla 5 milyon TL'ye el sıkıştığı iddia edildi.

11:56 Adana'da kaçakçılık operasyonu Adana'da kaçakçılık operasyonu Adana'da 30 bin adet kaçak sigara, 3 milyon 550 bin kaçak makaron ele geçirilirken, 4 zanlı gözaltına alındı Adana'da 30 bin adet kaçak sigara, 3 milyon 550 bin kaçak makaron ele geçirilirken, 4 zanlı gözaltına alındı.

11:53 Ceyhan depreminin 23. yılında JMO'dan deprem yönetim riski sistemi çağrısı Adana'nın Ceyhan ilçesinde 27 Haziran 1998'de meydana gelen ve 145 vatandaşın yaşamını yitirdiği depremin 23. yılı nedeniyle açıklama yapan TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) Adana Şube Başkanı Dr. Mehmet Tatar, deprem risk yönetim sisteminin bir an önce kurulması gerektiğine dikkat çekti.

11:50 Wimbledon'da heyecan başlıyor Korona virüs salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl iptal edilen Wimbledon Tenis Turnuvası'na ana tablo maçları yarın başlıyor.

11:50 BURSA KOŞARAK GELDİ, SANİYELERLE SINAVI KAÇIRDI BURSA'da, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) için gelen S.O. okul binasına olması gereken saat 10.00'da yetişemedi.

11:49 Taksi ile zorla kaçırılmak istenilen genç, polisin dikkati sayesinde kurtuldu Mersin'de silahlı kişiler tarafından zorla bir taksiye bindirilerek kaçırılmak istenilen şahıs, devriye gezen polis ekiplerinin dikkati sayesinde yaşanan kovalamacanın ardından kurtarılırken, olayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

11:42 Doğu Akdeniz, su altı zenginliğiyle dalış tutkunlarını cezbediyor Hatay'ın Arsuz ilçesinin sahil kesimi, çeşitli canlı türlerini barındırması, dip yapısı ve su altı oluşumlarıyla dalış tutkunlarının uğrak yeri haline geldi.

11:34 Bütün yıl hazırlandığı sınava saniyelerle geç kaldı! Koşması da bir işe yaramadı Bursa'da Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi için gelen S.O. okul binasına olması gereken saat 10.00'da yetişemedi. Kapıların kapanmasının ardından saniyeler sonra okula gelen S.O, sınava girme hakkını yitirdi. S.O'nun yakınları uzun süre, "Bu çocuk tam bir yıl diğer sınavı bekleyecek. Bir saniye yüzünden bu çocuk böyle kaldı" sözleriyle görevlileri ikna etmeye çalıştı.

11:31 SINAVA ŞEHİT POLİS BABASININ MESLEKTAŞLARI GÖTÜRDÜ ADANA polisi, görev yaptığı Ordu'da 2001 yılında şehit olan polis memuru Adem Savaş'ın (20), henüz 1 aylıkken geride bıraktığı bedensel engelli oğlu Alperen Savaş'ı (20) evinden alıp, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) gireceği üniversiteye götürdü.

11:25 ŞANLIURFA - Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde ayçiçeğinde 18 bin ton rekolte bekleniyor Şanlıurfa'da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde yağ sanayisine katkı sağlamak ve nöbetleşe ekimle verimi artırmak amacıyla yetiştirilen ayçiçeğinde bu sezon 18 bin ton rekolte bekleniyor.

11:19 Yüreğir'in pehlivanı Türkiye şampiyonu oldu Yüreğir Belediyespor Kulübü sporcusu Fatih Mehmet Boyloca, Antalya'da düzenlenen Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 1. oldu.

11:18 Engelli şehit çocuğunu sınava polisler götürdü Engelli şehit çocuğunu sınava polisler götürdü Babası 2001 yılında şehit olduğunda 3 aylık olan ve bedensel engelli olan Alperen Savaş'ı YKS'ye polisler götürdü Babası 2001 yılında şehit olduğunda 3 aylık olan ve bedensel engelli olan Alperen Savaş'ı YKS'ye polisler götürdü.

11:12 AK Parti Osmangazi İlçe Gençlik Kollarından örnek program AK Parti Osmangazi İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı bugün tüm teşkilat mensupları, mahalle başkanları ve yönetimleriyle birlikte pandemi koşullarına uygun bir şekilde gerçekleştirdikleri çalıştay ile adeta örnek teşkil etti.

11:07 Büyükşehir spor projeleriyle de fark oluşturuyor Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Sporcu Performans ve Yetenek Merkezi ile Su Sporları Merkezi gibi projeleri ilk kez şehre kazandıracaklarını söyledi.

10:56 KARATAŞ'TA KANALİZASYON DENİZE AKIYOR ADANA'nın Karataş ilçesinde koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmesiyle, yaz sıcağından bunalanlar sahilleri doldururken, plajın yanından geçerek kanalizasyon suyuyla denize akan dere, halkın tepkisini çekti.

10:38 TUNUS'TAN GELDİ, KANSERİ TÜRKİYE'DE YENDİ KOLON kanseri teşhisiyle iki yıl önce ülkesinde ameliyat edilen Tunuslu Mounir Hidri'nin (57), kanseri 6 ay önce nüksedince ikinci kez cerrahi işlem geçirmesi gerekti.

10:29 ADANA 'YAZ SEZONUNDA MEME BÜYÜTME AMELİYATI YÜZDE 50 ARTTI' ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Kesiktaş, yaz mevsimiyle meme büyütme ameliyatı başvurularının yüzde 50 arttığını söyledi.

09:49 ERZURUM AHIR OLARAK KULLANILAN TABYAYA DİKKAT ÇEKMEK İÇİN ŞİİR ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİLER ERZURUM'a yaklaşık 20 kilometre mesafedeki, 2'nci Abdulhamit tarafından yaptırılan ve şu an ahır olarak kullanılan Şahap Paşa Tabyası'na dikkat çekmek için 'Kışlada Vatan ve Sevda Şiirleri' etkinliği düzenlendi.

09:47 Yurtta hava durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile İstanbul, Kocaeli, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Bartın ve Sinop çevrelerinin yerel olmak...

09:38 Yeni satın alınan park halindeki sıfır otomobil birdenbire küle döndü Bursa'da sahibinin yeni satın aldığı ve evinin garajında park halinde olan sıfır kilometredeki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle yanarak küle döndü. Polis ekipleri, yangına ilişkin soruşturma başlattı.

09:36 Boğalar güreşlere ilginç yöntemlerle hazırlanıyor Boğalar güreşlere ilginç yöntemlerle hazırlanıyor Artvin'de geleneksel olarak düzenlenen boğa güreşleri öncesi boğalar, farklı antrenman teknikleri kullanılarak güreşlere hazırlanıyor.

09:36 Yeni aldığı otomobil küle döndü Yeni aldığı otomobil küle döndü Bursa'da sahibinin yeni aldığı ve evinin garajında park halinde bulunan sıfır kilometredeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebeple yanarak, küle döndü.

08:41 Kayseri amatörünün acı günü Kayseri amatör küme takımlarından Akkışla Gençlikspor'un 27 yaşındaki genç futbolcusu Osman Çamdal, Adana'da serinlemek için Seyhan Nehri'nde boğularak öldü.

23:41 BURDUR Devrilen patpattaki baba-kız öldü Devrilen patpattaki baba-kız öldüBURDUR'da 'patyat' adı verilen tarım aracının devrildiği kazada Ahmet Uca (47) ve kızı Gülsüm Uca (23) yaşamını yitirdi.

23:14 Adana'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı Adana'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı Elektrikli bisiklet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Adana'da elektrikli bisiklet ile hafif ticari aracın çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

22:51 Adana'da elektrikli bisiklet ile hafif ticari araç çarpıştı 1 ölü, 3 yaralı Adana'da elektrikli bisiklet ile hafif ticari araç çarpıştı 1 ölü, 3 yaralıADANA'da, 3 tekerlekli elektrikli bisiklet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

22:09 Son dakika haberleri... Ahırda çıkan yangın evi de küle çeviriyordu Son dakika haberi... Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir ahırda çıkan ve yanındaki evin çatısına sıçrayan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

21:45 CHP Sözcüsü Öztrak, park ve kreş temel atma törenlerine katıldı CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Adana Büyükşehir Belediyesinin park ve kreş temel atma törenlerine katıldı.