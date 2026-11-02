Hatay\'da Samandağ Ney-i kamışları için koruma merkezi projesi görüşüldü

Hatay Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında, Samandağ Ney Kamışı Koruma Merkezi ve Ney Müzesi Projesi'ne ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Samandağ'da yetişen ve Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillenen Samandağ Ney-i'nin üretiminde kullanılan kamışların korunması ele alındı.

Görüşmede ayrıca üretim süreçlerinin geliştirilmesi, ney yapımına yönelik eğitimlerin yaygınlaştırılması ve geleneksel ustalığın gelecek nesillere aktarılması konuları değerlendirildi.

Vali Masatlı, Hatay'ın kültürel değerlerinin korunarak geleceğe taşınmasının önemine dikkat çekerek projenin, Samandağ'ın ney yapımındaki birikiminin yaşatılmasına ve üretim potansiyelinin geliştirilmesine katkı sunacağını ifade etti.