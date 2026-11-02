Hatay'da Samandağ Ney-i kamışları için koruma merkezi projesi görüşüldü - Son Dakika
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Hatay'da Samandağ Ney-i kamışları için koruma merkezi projesi görüşüldü

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Hatay\'da Samandağ Ney-i kamışları için koruma merkezi projesi görüşüldü
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Hatay Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında Samandağ Ney Kamışı Koruma Merkezi ve Ney Müzesi Projesi için toplantı yapıldı. Toplantıda coğrafi işaretli Samandağ Ney-i kamışlarının korunması, üretim süreçlerinin geliştirilmesi ve eğitimlerin yaygınlaştırılması ele alındı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında, Samandağ Ney Kamışı Koruma Merkezi ve Ney Müzesi Projesi'ne ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Samandağ'da yetişen ve Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillenen Samandağ Ney-i'nin üretiminde kullanılan kamışların korunması ele alındı.

Görüşmede ayrıca üretim süreçlerinin geliştirilmesi, ney yapımına yönelik eğitimlerin yaygınlaştırılması ve geleneksel ustalığın gelecek nesillere aktarılması konuları değerlendirildi.

Vali Masatlı, Hatay'ın kültürel değerlerinin korunarak geleceğe taşınmasının önemine dikkat çekerek projenin, Samandağ'ın ney yapımındaki birikiminin yaşatılmasına ve üretim potansiyelinin geliştirilmesine katkı sunacağını ifade etti.

Kaynak: İHA
Mustafa MasatlıHatay ValiliğiKültür SanatSamandağGüncelHataySon Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da Samandağ Ney-i kamışları için koruma merkezi projesi görüşüldü - Son Dakika
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