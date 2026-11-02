Olay iddia! ABD, 7 Kasım'da İran'a nükleer saldırı düzenleyecek - Son Dakika
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Olay iddia! ABD, 7 Kasım'da İran'a nükleer saldırı düzenleyecek

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Olay iddia! ABD, 7 Kasım\'da İran\'a nükleer saldırı düzenleyecek
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ABD'li gazeteci Tucker Carlson, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun İran'daki Kazma Dağı'na nükleer saldırı düzenlemesi için ABD Başkanı Trump'a baskı yaptığını öne sürdü. Trump'ın 7 Kasım'a kadar karar verebileceğini iddia eden Carlson, olası saldırının küresel felakete yol açabileceği uyarısında bulundu.

ABD'li gazeteci Tucker Carlson, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İran'daki Kazma Dağı'na (Pickaxe Mountain) nükleer saldırı düzenlenmesi için ABD Başkanı Donald Trump'a yoğun baskı yaptığını öne sürdü. Carlson, Washington yönetiminin birkaç gün içinde nükleer silah kullanma kararı alabileceğini iddia ederken, olası saldırının dünya genelinde büyük bir felakete yol açabileceği uyarısında bulundu.

NETANYAHU'NUN TRUMP'I HER GÜN ARADIĞI İDDİASI

Carlson, X hesabından yaptığı açıklamada, İsrail istihbaratının İran'ın ülkenin orta kesiminde bulunan Kazma Dağı'nda uranyum zenginleştirme faaliyetlerine yeniden başladığını ileri sürdüğünü belirtti.

Bölgedeki nükleer tesislerin yaklaşık 90 metre kalınlığındaki granit kaya tabakasının altında bulunduğunu savunan Carlson, ABD'nin mevcut konvansiyonel silahlarının bu derinlikteki tesisleri tamamen imha edemeyeceğini iddia etti.

Carlson, bilgi sahibi olduğunu belirttiği bir kişiye dayandırdığı açıklamasında, Netanyahu'nun Trump'ı konuyla ilgili her gün aradığını öne sürdü. İsrail Başbakanı'nın nükleer saldırı seçeneğinin değerlendirilmesi için Washington üzerindeki baskısını artırdığını iddia etti.

GÖZLER 7 KASIM'A ÇEVRİLDİ

Carlson'ın açıklamalarındaki en dikkat çekici ayrıntılardan biri de olası saldırıya ilişkin verdiği tarih oldu.

ABD Başkanı Trump'ın nükleer silah kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin kararını 7 Kasım'a kadar verebileceğini ileri süren Carlson, Washington yönetiminde bu konuda görüş ayrılıkları yaşandığını savundu.

Carlson'a göre ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff, İran ile diplomatik anlaşmaya varılabileceğini düşünüyor. Savunma Bakanı Pete Hegseth ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Brad Cooper'ın ise askeri operasyonların yeniden başlatılmasından yana olduğu öne sürülüyor.

Olay iddia! ABD, 7 Kasım'da İran'a nükleer saldırı düzenleyecek
ABD'li gazeteci Tucker Carlson

TRUMP: 10 DAKİKADA VURABİLİRİZ

Carlson'ın iddiaları, Trump'ın İran'ın nükleer tesislerine ilişkin son açıklamalarının ardından geldi.

Trump, 1 Kasım'da gazetecilere yaptığı açıklamada, İran'da hedef alınabilecek bir veya iki tesis kaldığını belirterek bunları 10 dakika içinde vurabileceklerini savundu.

ABD Başkanı, Kazma Dağı'nı da doğrudan işaret ederek söz konusu bölgeye yönelik askeri planlarının bulunduğunu söyledi. Ancak nükleer silah kullanılması yönünde bir karar alındığını açıklamadı.

Trump, 16 Ekim'de Newsmax'e verdiği röportajda ise İran'a karşı nükleer silah kullanmayacağını belirterek böyle bir saldırıya ihtiyaç bulunmadığını ifade etmişti.

KAZMA DAĞI NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

İran'ın Natanz Nükleer Tesisi'nin güneyinde bulunan Kazma Dağı, yerin derinliklerine inşa edildiği değerlendirilen tünel sistemi nedeniyle uzun süredir ABD ve İsrail'in dikkatini çekiyor.

BBC'nin uydu görüntüleri ve uzman değerlendirmelerine dayanan araştırmasına göre, bölgede dört tünel girişi bulunuyor. Tesisin bazı bölümlerinin yaklaşık 100 metre derinlikte olabileceği değerlendiriliyor.

Bununla birlikte tesisin tam olarak hangi amaçla kullanıldığı ve içerisinde aktif uranyum zenginleştirme faaliyetleri yürütülüp yürütülmediği kesin olarak bilinmiyor.

İran yönetimi ise bölgede nükleer faaliyet yürütüldüğü yönündeki suçlamaları reddediyor.

NÜKLEER SALDIRININ SONUÇLARI İÇİN UYARDI

Carlson, Kazma Dağı'na düzenlenecek olası bir nükleer saldırının yalnızca İran'ı değil, bütün bölgeyi etkileyebileceğini savundu.

Nükleer patlamanın oluşturacağı radyoaktif serpintinin Basra Körfezi'ne ulaşabileceğini ileri süren Carlson, yaklaşık 100 milyon insanın su kaynaklarının tehlikeye girebileceği uyarısında bulundu.

Böyle bir saldırının diğer nükleer güçlerin de silah kullanma eşiğini düşürebileceğini belirten Carlson, gelişmelerin küresel ölçekte bir savaşa dönüşebileceğini iddia etti.

Öte yandan Carlson'ın Netanyahu'nun baskısı ve ABD yönetimindeki nükleer saldırı görüşmeleri hakkındaki iddiaları bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmış değil. Washington yönetiminden nükleer saldırı kararı alındığına ilişkin resmi bir açıklama da bulunmuyor.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Murat Çevre Murat Çevre:
    Ondan sonra ne olur İran'da İsrail e atar nükleer.. ve The End israil 1 0 Yanıtla
  • Mesut Akan Mesut Akan:
    Peki senin yaptığın ney şimdi 0 0 Yanıtla
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