Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürlüğü görevine vekaleten Atila TÜRELİ Getirildi - Son Dakika
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Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürlüğü görevine vekaleten Atila TÜRELİ Getirildi

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Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürlüğü görevine vekaleten Atila TÜRELİ Getirildi
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1 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilen Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu Toplantısı’nda alınan karar doğrultusunda, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Atila TÜRELİ vekaleten Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü olarak görevlendirilmiştir.

ATİLA TÜRELİ

1970 yılında Konya Ereğli’de doğdu. 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 2008 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Avrupa Birliği Kamu Hukuku ve Entegrasyon (European Public Law and Integration Programme) yüksek lisans programını tamamladı. 1994 yılında avukatlık ruhsatını aldı. 2000 yılına kadar adli yargıda hakim olarak görev yaptı. 2000 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsasının (İMKB) açtığı sınavı kazanarak Hukuk Müşavirliğinde avukat olarak göreve başladı. 2000-2012 yılları arasında aynı bölümde her kademede çalıştı. 2012- 2014 yıllarında Üye İşleri Bölüm Müdürü, 2014-2016 yıllarında Uyum Bölüm Müdürü, 2016-2023 yılları arasında ise Baş Hukuk Müşaviri olarak görev yaptı. Halen TÜRİB Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Tahkim Merkezi Genel Kurul Üyesidir. Çeşitli hukuk dallarında uzman arabuluculuk sertifikalarına sahiptir.

Borsa İstanbulSon Dakika

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SON DAKİKA: Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürlüğü görevine vekaleten Atila TÜRELİ Getirildi - Son Dakika
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