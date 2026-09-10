ABD Ulaştırma Bakanı Duffy'den Ford'a Çin bağımlılığını azaltma çağrısı - Son Dakika
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ABD Ulaştırma Bakanı Duffy'den Ford'a Çin bağımlılığını azaltma çağrısı

ABD Ulaştırma Bakanı Duffy\'den Ford\'a Çin bağımlılığını azaltma çağrısı
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ABD Ulaştırma Bakanı Sean P. Duffy, Ford CEO'su Jim Farley'e gönderdiği mektupta şirketi Çinli üretim ve teknoloji ortaklarına bağımlılığını azaltmaya çağırdı. Mektupta ulusal güvenlik vurgusu yapılırken, uyarıların dikkate alınmaması halinde Ford'a yönelik bir yaptırım uygulanacağı belirtilmedi.

ABD Ulaştırma Bakanı Sean P. Duffy, 3 Eylül 2026 tarihli bir mektupla Ford CEO'su Jim Farley'e seslenerek otomobil üreticisini Çinli üretim ve teknoloji ortaklarına olan bağımlılığını azaltmaya çağırdı. Ulaştırma Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan mektupta Duffy, hükümetin Ford'un son dönemdeki adımlarının "yabancı düşmanımız Çin'e" bağımlılığı artırdığı yönündeki endişesini dile getirdi. ABD yönetimi, ulusal güvenlik gerekçesiyle Ford'u Amerikalı işçilere ve yerli üretime öncelik vermeye davet etti.

Duffy, "Bir şirket stratejik rakiplerine olan operasyonel bağımlılığını bilerek derinleştirirse, Amerikan halkının ve Ulaştırma Bakanlığı'nın ihtiyaç duyduğu güvenilir ortak rolünü yerine getiremez" dedi. Ford gibi ikonik Amerikan şirketlerinin rakiplerinden daha fazla yenilik yapması ve teknolojik öz yeterliliğe giden net yollar çizmesi gerektiğini belirtti. Duffy ayrıca Ford'un kısa vadeli anlaşmalar veya şüpheli yabancı ittifaklar yerine ABD otomotiv ekosisteminin uzun vadeli dayanıklılığını ve teknolojik egemenliğini önceleyen bir kurumsal vatandaşlık sergilemesi gerektiğini yazdı.

Şimdilik, otomobil üreticisinin uyarıları dikkate almaması halinde Ford'a yönelik herhangi bir sonuç ya da yaptırım uygulanacağı belirtilmedi.

Kaynak: Haber Merkezi

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Son Dakika Otomobil ABD Ulaştırma Bakanı Duffy'den Ford'a Çin bağımlılığını azaltma çağrısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD Ulaştırma Bakanı Duffy'den Ford'a Çin bağımlılığını azaltma çağrısı - Son Dakika
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