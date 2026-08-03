Akaryakıt Fiyatlarına Zam Geliyor
Dövizdeki dalgalanmalar nedeniyle otogaza 2,45 TL zam bekleniyor, benzin ve motorin fiyatları sabit kalacak.
Küresel piyasalardaki hareketlilik ve döviz kurlarındaki değişimler akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Ekonomik parametrelerdeki dalgalanmalar, döviz kurundaki oynaklık ve peş peşe uygulanan Özel Tüketim Vergisi artışları, akaryakıt ürünleri üzerindeki fiyat baskısını koruyor.
Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre, otogazın litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2,45 TL zam yapılması bekleniyor. Benzin ve motorin fiyatlarında ise mevcut süreçte herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.
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