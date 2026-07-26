Akaryakıt Fiyatlarındaki Dalgalanma - Son Dakika
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Akaryakıt Fiyatlarındaki Dalgalanma

Akaryakıt Fiyatlarındaki Dalgalanma
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Döviz ve petrol fiyatları, akaryakıtı etkiliyor; İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel fiyatlar.

Döviz ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. Özellikle son dönemdeki ÖTV zamları, benzin, motorin ve LPG fiyatlarına baskı yapıyor. Küresel piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak fiyatlar değişkenlik gösteriyor.

26 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin 67.05 TL, motorin 78.52 TL, LPG 31.19 TL; Anadolu Yakası'nda benzin 66.90 TL, motorin 78.37 TL, LPG 30.59 TL. Ankara'da benzin 68.01 TL, motorin 79.63 TL, LPG 31.29 TL; İzmir'de ise benzin 68.29 TL, motorin 79.90 TL, LPG 31.19 TL olarak kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul, Otomobil, Ekonomi, Ankara, Enerji, İzmir, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Akaryakıt Fiyatlarındaki Dalgalanma - Son Dakika

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