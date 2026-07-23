Alonso\'dan Aston Martin Güncellemesi ile İlgili İyimser Beklenti

Fernando Alonso, Aston Martin'in Macaristan Grand Prix'sinde tanıtacağı büyük güncelleme konusunda 'iyimser' olduğunu ancak çok fazla beklentiye girilmemesi konusunda uyardı. Takım, yeni şasi ve önemli aerodinamik değişiklikler içeren büyük ölçüde revize edilmiş bir araç tanıtıyor. Bu, sezona en iyilerin oldukça gerisinde başlayan takımın ilk güncellemesi.

Alonso, pistin kendileri için dostane olduğunu ve güncellemenin aracın yönünü anlamalarına yardımcı olacağını söyledi. Aston Martin, tüm yeni parçaları tek seferde getirerek bütçe kısıtlamaları nedeniyle daha verimli bir yol izledi. Ancak bu, takımın geride kalmasına neden oldu. Alonso, kararının sadece güncellemenin performansına bağlı olmayacağını ve F1'in kendisine yeterli adrenalin sağlayıp sağlamadığını değerlendirdiğini belirtti.