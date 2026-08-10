Andy Green, Hidrojenle Hız Rekoru Kırmaya Hazırlanıyor - Son Dakika
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Andy Green, Hidrojenle Hız Rekoru Kırmaya Hazırlanıyor

Andy Green, Hidrojenle Hız Rekoru Kırmaya Hazırlanıyor
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İngiliz pilot Andy Green, hidrojenli aracıyla kendi hız rekorunu kırmayı deneyecek.

İngiliz pilot Andy Green, otomobille ses hızını aşan ilk ve tek kişi olarak biliniyor. 20 yıl önce Utah'taki Bonneville Tuz Düzlükleri'nde dizel motorlu bir araçla saatte 563,4 kilometre hıza ulaşarak rekor kırmıştı. Green, bu hafta aynı pistte bu kez hidrojenle çalışan bir araçla kendi rekorunu kırmayı deneyecek.

Emekli Kraliyet Hava Kuvvetleri pilotu, yalnızca yeni bir başarı elde etmeyi değil, hidrojenin temiz enerji alternatifi olarak gücünü sergilemeyi de hedefliyor. JCB Hydromax adlı araç, parlak sarı renkli, uzun ve ince yapısıyla bir kalemi andırıyor. İki hidrojen içten yanmalı motor, toplam 1.600 beygir gücü üretiyor.

Green, geçen hafta yaptığı denemede saatte 592,8 kilometre hıza ulaştı ancak resmi rekor için Salı günü Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) önünde deneme yapacak. 1997'de çift jet motorlu bir araçla saatte 1.228 kilometre hıza çıkarak kara hız rekorunu kırmıştı. JCB, hidrojen motorlarına 134 milyon dolardan fazla yatırım yaptı ve egzozdan karbondioksit salmadığını belirtiyor.

Hidrojenin kaynağı ve güvenlik konuları hala tartışma yaratıyor. Green, riskleri çok dikkatli yönettiklerini ve aracın kapsamlı testlerden geçtiğini söylüyor. Bonneville Tuz Düzlükleri, 1914'ten beri hız rekoru denemelerine ev sahipliği yapıyor. Green'in denemesi, geçen yıl bir sürücünün hayatını kaybettiği Speed Week'ten bir yıl sonra gerçekleşecek.

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, Otomobil, Enerji, Pilot, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Andy Green, Hidrojenle Hız Rekoru Kırmaya Hazırlanıyor - Son Dakika

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