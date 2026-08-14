Ashok Leyland İlk Çeyrek Sonuçlarını Açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ashok Leyland İlk Çeyrek Sonuçlarını Açıkladı

Ashok Leyland İlk Çeyrek Sonuçlarını Açıkladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ashok Leyland, net kârını %2 artırarak 668 crore'a, gelirini ise %10 artırarak 10.750 crore'a ulaştı.

Ashok Leyland, Hinduja Grubu'nun amiral gemisi ticari araç üreticisi, Haziran'da sona eren ilk çeyrekte konsolide net karında yüzde 2 artış bildirdi. Net kar, geçen yılın aynı çeyreğinde 658 crore iken bu yıl 668 crore olarak gerçekleşti. Konsolide gelir yüzde 10 artışla 10.750 crore'a yükseldi. Şirket bazında ise Chennai merkezli otomotiv devi, en yüksek net karı olan 609 crore'u elde etti; gelir de 9.634 crore ile rekor kırdı. Ancak artan malzeme maliyetleri nedeniyle FAVÖK marjı yüzde 11'den yüzde 10'a geriledi. Şirketin nakit pozisyonu da yıllık bazda 1.432 crore'luk pozitif bir değişimle 2.252 crore net nakde ulaştı.

Şirket, ilk çeyrekte ticari araç hacmini 44.238 adetten 48.763 adede çıkararak rekor kırdı. İhracat hacmi ise 2.461 adet oldu. Yönetim Kurulu Başkanı Dheeraj Hinduja, disiplinli uygulama ve etkin maliyet yönetimiyle güçlü bir çeyrek daha teslim ettiklerini, kilit segmentlerde talebin güçlü kalmaya devam ettiğini söyledi. Hükümetin Parivartan gibi girişimlerinin filo modernizasyonunu hızlandıracağını ve sektörün uzun vadeli büyümesini destekleyeceğini belirtti. Elektrikli mobilite iştiraki Switch Mobility'nin de ivme kazandığı ifade edildi.

Ashok Leyland Genel Müdürü ve CEO'su Shenu Agarwal, artan malzeme maliyetlerinin endişe kaynağı olmaya devam ettiğini, ancak daha iyi fiyat realizasyonu, maliyet tasarrufu, ürün ve iş karması iyileştirme ve envanter yönetimi gibi önlemler aldıklarını söyledi. Ayrıca şirket, İngiltere iştiraki Optare Plc'ye 25 milyon sterline (yaklaşık 325 crore) kadar yatırım yapılacağını ve Hinduja Housing Finance'in hisselerine 500 crore'a kadar ikincil alım yoluyla yatırım yapılacağını duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Finans, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Ashok Leyland İlk Çeyrek Sonuçlarını Açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erzurum’da 50 yıl önce kuyudan çıkan suyun köpükleri alev alıyor, elleri yumuşatıyor Erzurum'da 50 yıl önce kuyudan çıkan suyun köpükleri alev alıyor, elleri yumuşatıyor
Rojin Kabaiş’in babasına silah fotoğraflı tehdit: Şikayetini çek, yoksa sen de Rojin’in yanına gidersin Rojin Kabaiş'in babasına silah fotoğraflı tehdit: Şikayetini çek, yoksa sen de Rojin'in yanına gidersin
Adana Demirspor taraftarları belediye binasına girmeye çalıştı, ortalık karıştı Adana Demirspor taraftarları belediye binasına girmeye çalıştı, ortalık karıştı
ABD, Orta Doğu’ya yeni bir uçak gemisi göndermeye hazırlanıyor ABD, Orta Doğu'ya yeni bir uçak gemisi göndermeye hazırlanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen DEM Parti İmralı Heyeti: Sürecin kararlılıkla sürdürüleceği teyit edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen DEM Parti İmralı Heyeti: Sürecin kararlılıkla sürdürüleceği teyit edildi
Süleymancılar operasyonunda gözaltına alınanların sayısı 37’ye yükseldi Süleymancılar operasyonunda gözaltına alınanların sayısı 37'ye yükseldi

17:04
Selahattin Demirtaş için sürpriz çıkış Tarih verdi: İnşallah bizimle olacak
Selahattin Demirtaş için sürpriz çıkış! Tarih verdi: İnşallah bizimle olacak
16:33
Aziz Yıldırım’ın 2 milyar TL’lik dev yatı Bodrum’da görüntülendi
Aziz Yıldırım'ın 2 milyar TL'lik dev yatı Bodrum'da görüntülendi
16:19
Peş peşe istifalara İYİ Parti liderinden sert mi sert mesaj
Peş peşe istifalara İYİ Parti liderinden sert mi sert mesaj
15:41
Kedinin ısırdığı çocuk entübe edildi
Kedinin ısırdığı çocuk entübe edildi
15:26
Hatay Kumlu’da vahim iddialar Bakan Tekin’e çağrıda bulundular: Lütfen bu duruma el atın
Hatay Kumlu'da vahim iddialar! Bakan Tekin'e çağrıda bulundular: Lütfen bu duruma el atın
14:47
Erhan Çelik’in doktor eşi Özlem Gültekin’in ölüm nedeni belli oldu
Erhan Çelik'in doktor eşi Özlem Gültekin'in ölüm nedeni belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2026 17:40:04. #7.12#
SON DAKİKA: Ashok Leyland İlk Çeyrek Sonuçlarını Açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.