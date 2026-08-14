Ashok Leyland İlk Çeyrek Sonuçlarını Açıkladı

Ashok Leyland, Hinduja Grubu'nun amiral gemisi ticari araç üreticisi, Haziran'da sona eren ilk çeyrekte konsolide net karında yüzde 2 artış bildirdi. Net kar, geçen yılın aynı çeyreğinde 658 crore iken bu yıl 668 crore olarak gerçekleşti. Konsolide gelir yüzde 10 artışla 10.750 crore'a yükseldi. Şirket bazında ise Chennai merkezli otomotiv devi, en yüksek net karı olan 609 crore'u elde etti; gelir de 9.634 crore ile rekor kırdı. Ancak artan malzeme maliyetleri nedeniyle FAVÖK marjı yüzde 11'den yüzde 10'a geriledi. Şirketin nakit pozisyonu da yıllık bazda 1.432 crore'luk pozitif bir değişimle 2.252 crore net nakde ulaştı.

Şirket, ilk çeyrekte ticari araç hacmini 44.238 adetten 48.763 adede çıkararak rekor kırdı. İhracat hacmi ise 2.461 adet oldu. Yönetim Kurulu Başkanı Dheeraj Hinduja, disiplinli uygulama ve etkin maliyet yönetimiyle güçlü bir çeyrek daha teslim ettiklerini, kilit segmentlerde talebin güçlü kalmaya devam ettiğini söyledi. Hükümetin Parivartan gibi girişimlerinin filo modernizasyonunu hızlandıracağını ve sektörün uzun vadeli büyümesini destekleyeceğini belirtti. Elektrikli mobilite iştiraki Switch Mobility'nin de ivme kazandığı ifade edildi.

Ashok Leyland Genel Müdürü ve CEO'su Shenu Agarwal, artan malzeme maliyetlerinin endişe kaynağı olmaya devam ettiğini, ancak daha iyi fiyat realizasyonu, maliyet tasarrufu, ürün ve iş karması iyileştirme ve envanter yönetimi gibi önlemler aldıklarını söyledi. Ayrıca şirket, İngiltere iştiraki Optare Plc'ye 25 milyon sterline (yaklaşık 325 crore) kadar yatırım yapılacağını ve Hinduja Housing Finance'in hisselerine 500 crore'a kadar ikincil alım yoluyla yatırım yapılacağını duyurdu.