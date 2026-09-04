Austin'de halka açık yolculuklara başlayan Tesla Cybercab'i NHTSA incelemeye aldı - Son Dakika
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Austin'de halka açık yolculuklara başlayan Tesla Cybercab'i NHTSA incelemeye aldı

Austin\'de halka açık yolculuklara başlayan Tesla Cybercab\'i NHTSA incelemeye aldı
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Tesla, direksiyon simidi ve pedalları bulunmayan Cybercab modelini Teksas'ın Austin kentinde halka açık yolculuklarda kullanıma sundu. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), federal kurallarla çelişen bu uygulamayı incelemeye başladı ve otonom araç kurallarında değişiklik çalışmaları yürütüyor.

Tesla, sürücüsüz ulaşım planında önemli bir adım atarak Cybercab modelini Teksas'ın Austin kentinde halka açık yolculuklarda kullanıma sundu. Araçta direksiyon simidi, gaz ve fren pedalları ile yan aynalar bulunmuyor; sürüş tamamen otonom sistemle yapılıyor. Bu tasarım, ABD'deki federal güvenlik kurallarıyla çelişiyor.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Cybercab'in Austin'de kullanıma başlamasıyla devreye girdi. Kurum, Tesla ile temas halinde olduğunu ve uygulamayı incelediğini açıkladı. Mevcut standartlar insan sürücü varsayımına dayandığından, direksiyonsuz araçların ticari kullanımı yeni düzenleme sorunları yaratıyor. NHTSA, fren pedalı zorunluluğunun kaldırılması da dahil otonom araç kurallarında değişiklik çalışmalarına başladı.

Tesla, Cybercab hizmetinin Austin'in belirli bölgelerinde verildiğini duyurdu. Ücretli sisteme geçiş için net tarih açıklanmadı. Teksas kayıtlarına göre eyaletteki 420 otonom aracın sadece 45'i Cybercab. Tesla, üretime nisan ayında başladığını ve ilk dönemde üretimin yavaş olacağını belirtmişti.

Kaynak: Haber Merkezi

Amerika Birleşik Devletleri, Teknoloji, Otomobil, Trafik, Teksas, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Austin'de halka açık yolculuklara başlayan Tesla Cybercab'i NHTSA incelemeye aldı - Son Dakika

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