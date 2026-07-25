Başarısız İngiliz Otomobil Markaları

Otomobil üretimi zordur ve karlı olması daha da zordur. 20. yüzyılın başında birçok girişimci bu işe atılmış ancak sadece en güçlüler hayatta kalmıştır. İşte başarısız olan ilginç İngiliz markalarından bazıları: Allard (1946-57), Alvis (Rover tarafından satın alındı), Austin (1988'de isim sona erdi), Austin-Healey (1971'de durduruldu), Bean Cars (1929'da üretim bitti), Bristol Cars (2011'de kapandı), Daimler (2010'da yok oldu), Dawson Car Company (1921'de kapandı), Gilbern (1973'te iflas etti), Hillman (1976'da isim bitti), Jensen (1976'da iflas etti), Jowett (1954'te battı), Lanchester (1930'da zorluk yaşadı), Marcos (2007'de sona erdi), Morris (1983'te bitti), Panther (1990'da kapandı), Reliant (2002'de sona erdi), Riley (1969'da öldürüldü), Rover (2005'te öldü), Singer (1970'e kadar sürdü), Standard (1963'te bitti), Sunbeam (1981'de bitti), Swift Motor Company (1930'da bitti), Talbot (1992'de isim sona erdi), Triumph (1981'de Honda temelli modelle bitti), TVR (2007'de üretim durdu, ancak yeniden canlandırılmaya çalışılıyor) ve Wolseley (1975'te öldü).

Bu markaların çoğu, rekabet, kötü yönetim veya değişen pazar koşulları nedeniyle başarısız oldu. Bazıları ise satın almalar veya birleşmeler sonucu ortadan kalktı.